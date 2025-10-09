Rudi Garcia donne des nouvelles des blessures d'Amadou Onana et de Charles De Ketelaere
Rudi Garcia a donné des nouvelles des blessures d'Amadou Onana et de Charles De Ketelaere ce jeudi.
Récemment blessé à l'ischio, le joueur d'Aston Villa avait fait son retour sur les terrains le 5 octobre dernier. Il était monté au jeu en toute fin de match face à Burnley.
Il s'est depuis entraîné avec les Diables Rouges. Le milieu a cependant quelque peu réalisé des exercices à l'écart avec un kiné. Rudi Garcia rassure concernant son état : "Amadou Onana va bien. Il a peu de rythme, mais il est avec le groupe."
Nous voulons être sûrs à 100 % qu'il peut jouer
L'attaquant de l'Atalanta, qui souffre d'une fatigue musculaire, s'est également entraîné. Il était lui cependant absent avec son équipe le week-end dernier face à Côme.
On ignore encore s'il sera apte à jouer contre la Macédoine du Nord : "Avec Charles De Ketelaere, c'est différent. Il va bien et il s'est entraîné. Mais nous devons décider demain s'il peut jouer. Nous voulons être sûrs à 100 % qu'il peut jouer."
