Il manque quelqu'un sur la photo : le retour oublié de Nicolas Raskin là où tout a commencé

Ce soir, les Diables Rouges accueillent la Macédoine du Nord à Gand. L'occasion pour rappeler des souvenirs à certains anciens Buffalos du groupe.

Recevoir les Diables Rouges à la maison, cela n'arrive pas tous les jours. À l'image de Genk, Anderlecht et bientôt le Standard, La Gantoise n'est pas peu fière de voir l'équipe nationale faire étape dans son antre dans la course à la Coupe du Monde. D'autant plus que les Buffalos peuvent se targuer de compter plusieurs anciens de l'équipe au sein du groupe.

𝘽𝙪𝙛𝙛𝙖𝙡𝙤 𝙜𝙤𝙚𝙨 𝘽𝙚𝙡𝙜𝙞𝙪𝙢 🇧🇪 pic.twitter.com/lMyKLwGD7w — KAA Gent (@KAAGent) October 9, 2025

Matz Sels et Malick Fofana ont ainsi pris la pose dans leur ancien stade avant la rencontre de ce soir. Même Kevin De Bruyne s'est joint à eux. Natif de Drongen, dans la périphérie gantoise, KDB a été formé au club jusqu'à ses 14 ans mais a ensuite filé à Genk.

Trois anciens de Gand, et même un quatrième

Même si De Bruyne était à des années de pouvoir évoluer avec l'équipe première (À l'époque, Gand était plus occupé à se désendetter qu'à investir dans ses jeunes), la tentation était trop belle d'inclure le régional de l'étape. Pourtant, les Buffalos ont oublié un Diable qui a pourtant porté le maillot de l'équipe en match officiel.





Et ce Diable, ce n'est autre que Nicolas Raskin. Le Liégeois n'a pas fait ses débuts professionnels au Standard, mais bien à Gand. En le faisant monter contre Saint-Trond le 10 février 2018, quelques jours avant ses 17 ans, Yves Vanderhaeghe avait fait du jeune milieu de terrain le tout premier joueur né au 21e siècle à faire son apparition en Pro League.

Raskin était arrivé un an plus tôt en provenance du centre de formation d'Anderlecht. A La Gantoise, il évolue plus généralement avec les U21. Cette montée au jeu avec l'équipe première restera d'ailleurs la seule avant son départ au Standard. Avec la suite que l'on connaît...