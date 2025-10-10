Malgré un probable statut de tête de série, le groupe de la mort pour les Diables à la Coupe du monde 2026 ?

Photo: © photonews

Selon les statistiques, la Belgique a 83% de chances d'obtenir le statut de tête de série pour la Coupe du Monde 2026. Les Diables Rouges devront sécuriser leur place parmi les neuf meilleures nations mondiales.

Deuxième du groupe J avec dix points, mais surtout un match en moins, la Belgique est bien placée dans ses qualifications pour la Coupe du Monde 2026. En cas de victoires face à la Macédoine du Nord et au Pays de Galles en octobre, les Diables Rouges valideront quasiment leur billet pour le Mondial américain.

Pour viser un tirage au sort favorable cet été, Rudi Garcia et ses hommes devront décrocher le statut de tête de série, réservé aux trois pays organisateurs et aux neuf premiers au classement FIFA au moment du tirage, prévu en décembre après la phase qualificative.

Actuellement huitième au classement mondial, la Belgique devance la Croatie et est bien placée pour faire partie du pot 1. L’Allemagne, douzième, pourrait à l’inverse se retrouver dans le pot 2.



Un groupe de la mort avec l'Allemagne et l'Italie serait possible

Toutefois, les Diables ne disposent pas d’une large marge de manœuvre et devront quasiment remporter tous leurs matchs pour conserver cette huitième place. Une fois les deux rencontres majeures contre la Macédoine du Nord et le Pays de Galles assurées, les derniers matchs face au Liechtenstein et au Kazakhstan ne devraient être qu’une formalité.

Selon les statistiques, la Belgique a aujourd’hui 83% de chances d’être tête de série à la Coupe du Monde 2026. Ce statut lui permettrait d’éviter tous les gros favoris en phase de poules, à l’exception de l’Allemagne et de l’Italie. La Squadra Azzurra, bien partie pour finir deuxième de son groupe derrière la Norvège, pourrait passer par les barrages et se retrouver en pot 4 en cas de qualification.

Belgique
Macédoine

WC Qualification (Europe)

 Journée 7
Finlande Finlande 2-1 Lituanie Lituanie
Iles Féroë Iles Féroë 4-0 Montenegro Montenegro
Chypre Chypre 2-2 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Autriche Autriche 10-0 Saint-Marin Saint-Marin
Ecosse Ecosse 3-1 Grèce Grèce
Malte Malte 0-4 Pays-Bas Pays-Bas
République tchèque République tchèque 0-0 Croatie Croatie
Biélorussie Biélorussie 0-6 Danemark Danemark
Kazakhstan Kazakhstan 16:00 Liechtenstein Liechtenstein
Allemagne Allemagne 20:45 Luxembourg Luxembourg
Irlande du Nord Irlande du Nord 20:45 Slovaquie Slovaquie
Suède Suède 20:45 Suisse Suisse
Belgique Belgique 20:45 Macédoine Macédoine
Kosovo Kosovo 20:45 Slovénie Slovénie
France France 20:45 Azerbaïdjan Azerbaïdjan
Islande Islande 20:45 Ukraine Ukraine
Lettonie Lettonie 11/10 Andorre Andorre
Norvège Norvège 11/10 Israël Israël
Hongrie Hongrie 11/10 Arménie Arménie
Serbie Serbie 11/10 Albanie Albanie
Bulgarie Bulgarie 11/10 Turquie Turquie
Estonie Estonie 11/10 Italie Italie
Portugal Portugal 11/10 Irlande Irlande
Espagne Espagne 11/10 Georgie Georgie
Pays-Bas Pays-Bas 11/10 Finlande Finlande
