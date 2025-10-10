Malgré un probable statut de tête de série, le groupe de la mort pour les Diables à la Coupe du monde 2026 ?

Selon les statistiques, la Belgique a 83% de chances d'obtenir le statut de tête de série pour la Coupe du Monde 2026. Les Diables Rouges devront sécuriser leur place parmi les neuf meilleures nations mondiales.

Deuxième du groupe J avec dix points, mais surtout un match en moins, la Belgique est bien placée dans ses qualifications pour la Coupe du Monde 2026. En cas de victoires face à la Macédoine du Nord et au Pays de Galles en octobre, les Diables Rouges valideront quasiment leur billet pour le Mondial américain.

Pour viser un tirage au sort favorable cet été, Rudi Garcia et ses hommes devront décrocher le statut de tête de série, réservé aux trois pays organisateurs et aux neuf premiers au classement FIFA au moment du tirage, prévu en décembre après la phase qualificative.

Actuellement huitième au classement mondial, la Belgique devance la Croatie et est bien placée pour faire partie du pot 1. L'Allemagne, douzième, pourrait à l'inverse se retrouver dans le pot 2.







Un groupe de la mort avec l'Allemagne et l'Italie serait possible

Toutefois, les Diables ne disposent pas d’une large marge de manœuvre et devront quasiment remporter tous leurs matchs pour conserver cette huitième place. Une fois les deux rencontres majeures contre la Macédoine du Nord et le Pays de Galles assurées, les derniers matchs face au Liechtenstein et au Kazakhstan ne devraient être qu’une formalité.

Selon les statistiques, la Belgique a aujourd’hui 83% de chances d’être tête de série à la Coupe du Monde 2026. Ce statut lui permettrait d’éviter tous les gros favoris en phase de poules, à l’exception de l’Allemagne et de l’Italie. La Squadra Azzurra, bien partie pour finir deuxième de son groupe derrière la Norvège, pourrait passer par les barrages et se retrouver en pot 4 en cas de qualification.