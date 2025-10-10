Rudi Garcia fidèle à lui-même ? La composition probable de la Belgique contre la Macédoine du Nord

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur des Diables Rouges
| 0 réaction
Rudi Garcia fidèle à lui-même ? La composition probable de la Belgique contre la Macédoine du Nord
Photo: © photonews

La Belgique affrontera la Macédoine du Nord, ce vendredi soir à Gand, dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2026. Voici la composition probable des Diables pour cette rencontre.

L'heure est importante pour les Diables, qui affronteront la Macédoine du Nord ce vendredi soir à Gand avant de se déplacer au Pays de Galles pour deux rencontres décisives en vue de la Coupe du monde 2026. 

Pour ce premier duel contre une équipe qui avait tenu la Belgique en échec à Skopje (1-1), Rudi Garcia devrait rester fidèle à lui-même, malgré quelques incertitudes dans sa composition d'équipe. 

Devant Thibaut Courtois, ce sont, en toute logique, Thomas Meunier, Zeno Debast, Arthur Theate et Maxim De Cuyper qui vont composer le compartiment défensif. Ces quatre-là semblent former la défense préférentielle du sélectionneur national. 

Onana laissé sur le banc, Openda plutôt que Trossard en pointe

Au milieu de terrain, l'absence d'Amadou Onana (d'Orel Mangala et de Roméo Lavia) pourrait être compensée par le retour du trio Nicolas Raskin, Hans Vanaken et Kevin De Bruyne, qui avait fait beaucoup de mal à l'Ukraine en mars dernier. 

Sur les côtés, Jérémy Doku et Malick Fofana seront logiquement choisis. En pointe, une incertitude existe, mais Loïs Openda devrait bien recevoir une nouvelle occasion de faire ses preuves. Leandro Trossard prendrait donc place sur le banc. Charles De Ketelaere est encore un peu juste, Romelu Lukaku est absent de la sélection. 

La composition probable des Diables : Courtois - Meunier, Debast, Theate, De Cuyper - Raskin, Vanaken, De Bruyne - Fofana, Doku, Openda. 

Banc : Sels, Vandevoordt, Mechele, Seys, Castagne, Vanhoutte, Onana, Witsel, Lukebakio, Saelemaekers, Batshuayi, Trossard.

Suis Belgique - Macédoine en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.

WC Qualification (Europe)
Belgique
Macédoine

