Trop fort pour les Espoirs ? Un Diable Rouge assume : "C'est un pas en arrière, mais..."

Diego Moreia était appelé appelé pour la première fois avec les Diables Rouges en septembre, mais cette fois, il joue avec les Espoirs.

"C'est ma première convocation avec les Espoirs après avoir été appelé deux fois avec les Diables. C'est un pas en arrière car je ne suis pas passé ici avant d'aller en équipe A", a-t-il expliqué à la RTBF.

Selon Moreira, ce retour avec les Espoirs lui permet de retrouver des joueurs de sa génération. "C'est top car ça me permet de revoir des joueurs contre qui j'ai joué quand j'avais 13 ou 14 ans. Je pense pouvoir apporter un peu d'expérience et ma pierre à l'édifice. Je veux aider l'équipe à se qualifier pour un championnat d'Europe ou une Coupe du monde."

Moreira garde les pieds sur terre

"Quand tu es avec les Diables, tu touches à ton rêve. Avec les Espoirs, tu reviens un peu à la réalité. Ce n'est pas plus mal parfois. Je le vois comme un bon pas vers l'arrière." a expliqué le joueur de Strasbourg.

L’ailier profite de chaque minute sur le terrain. "Quand tu es avec les A, tu apprends beaucoup, que ce soit sur le terrain ou sur le banc. Je suis un amoureux du foot donc je préfère jouer. J'ai appris des choses avec les A et je peux apporter cela aux Espoirs. Il y a beaucoup de qualités chez les Diablotins. Si les gens s'intéressent un peu plus au groupe, ils verront qu'il y a autant de talent qu'au sein de la génération dorée."





Moreira repense avec fierté à ses débuts avec les Diables Rouges, le mois dernier contre le Liechtenstein. "C'est un moment inoubliable, des émotions inexplicables. J'étais très content. Le résultat était déjà fait, ça m'a aidé à rentrer dans le match plus tranquillement afin de montrer mes qualités. Le groupe m'a mis en confiance."

Impressionné par KDB et Saelemaekers

Quand on lui demande quel joueur l’a le plus impressionné, il n’hésite pas une seconde. "Kevin De Bruyne a une technique de passe et une manière de lire le jeu incroyable. Alexis Saelemaekers possède une superbe technique. Il y a Amadou Onana au milieu. Je le trouve indispensable, fort physiquement. Il a une bonne technique de balle, il sait gérer les temps forts et les temps faibles des matchs."