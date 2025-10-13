"Le pays de Galles maître de son destin" : la presse galloise affiche sa confiance

Muzamel Rahmat
"Le pays de Galles maître de son destin" : la presse galloise affiche sa confiance
Photo: © photonews

Le pays de Galles et la Belgique s'affrontent ce lundi à Cardiff dans un duel décisif. Les deux équipes jouent gros dans la course à la qualification pour le Mondial 2026.

Ce lundi soir, Cardiff sera le théâtre d’un choc entre le pays de Galles et la Belgique. Les Diables Rouges doivent s’imposer pour prendre la tête du groupe, tandis que les Gallois n’ont pas le droit à l’erreur s’ils veulent rêver du Mondial 2026.

La Belgique a 11 points en cinq matchs, juste derrière la Macédoine du Nord, qui en compte 12 mais avec une rencontre de plus. Le pays de Galles est tout près avec 10 points.

La presse galloise y croit

La presse galloise croit dur comme fer à l’exploit. Pour BBC Wales, "le match entre le pays de Galles et la Belgique est important. Le pays de Galles est une fois de plus maître de son destin, grâce au match nul 0-0 de la Belgique contre la Macédoine du Nord." La route vers la qualification passe par une performance solide et sans peur.

Même chose pour Wales Online, qui se veut optimiste : "Une victoire contre Kevin De Bruyne et ses coéquipiers serait un grand pas vers une grande finale le mois prochain. Après la Belgique, le pays de Galles affrontera le Liechtenstein et la Macédoine du Nord."Tout est possible pour les Dragons selon le média.

Côté belge, on espère surtout éviter le piège. Les Diables Rouges savent que leur avenir se joue ici. Cardiff s’annonce brûlant.

Suis Pays de Galles - Belgique en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.

