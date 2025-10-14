Aucun record ne lui résiste : Cristiano Ronaldo entre encore plus dans l'histoire

Cristiano Ronaldo ajoute une nouvelle ligne à son palmarès. Avec 948 buts en carrière, il devient le meilleur buteur de l'histoire des éliminatoires de la Coupe du monde.

Cristiano Ronaldo continue d’écrire l’histoire, encore et encore. Meilleur buteur de tous les temps avec 948 buts en carrière, le Portugais empile les records : meilleur buteur de la Ligue des champions, de l'Euro, du Real Madrid et du Portugal.

Nouveau record

Ce soir, il est devenu le meilleur buteur de l’histoire des éliminatoires de la Coupe du monde. Avec ce nouveau record, Ronaldo dépasse la légende Carlos Ruiz 39 buts. Lionel Messi est troisième avec 36 réalisations.

Le premier but du Portugal est arrivé à la 22e minute. Bien placé entre deux défenseurs, Ronaldo a repris une passe de Nelson Semedo pour égaliser.

Juste avant la pause, il a doublé la mise. Sur un centre millimétré de Nuno Mendes, le quintuple Ballon d’Or a ajusté le gardien avec sang-froid. Le stade a craqué de joie. Les Portugais mènent actuellement 2-1.

En cas de victoire, le Portugal de Roberto Martinez obtiendra son ticket pour le Mondial 2026. Ronaldo pourrait créer un nouveau record, devenir le premier joueur à marquer dans six Coupes du monde.