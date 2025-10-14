Aucun record ne lui résiste : Cristiano Ronaldo entre encore plus dans l'histoire

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Aucun record ne lui résiste : Cristiano Ronaldo entre encore plus dans l'histoire

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Cristiano Ronaldo ajoute une nouvelle ligne à son palmarès. Avec 948 buts en carrière, il devient le meilleur buteur de l'histoire des éliminatoires de la Coupe du monde.

Cristiano Ronaldo continue d’écrire l’histoire, encore et encore. Meilleur buteur de tous les temps avec 948 buts en carrière, le Portugais empile les records : meilleur buteur de la Ligue des champions, de l'Euro, du Real Madrid et du Portugal.

Nouveau record

Ce soir, il est devenu le meilleur buteur de l’histoire des éliminatoires de la Coupe du monde. Avec ce nouveau record, Ronaldo dépasse la légende Carlos Ruiz 39 buts. Lionel Messi est troisième avec 36 réalisations.

Le premier but du Portugal est arrivé à la 22e minute. Bien placé entre deux défenseurs, Ronaldo a repris une passe de Nelson Semedo pour égaliser.

Juste avant la pause, il a doublé la mise. Sur un centre millimétré de Nuno Mendes, le quintuple Ballon d’Or a ajusté le gardien avec sang-froid. Le stade a craqué de joie. Les Portugais mènent actuellement 2-1.

En cas de victoire, le Portugal de Roberto Martinez obtiendra son ticket pour le Mondial 2026. Ronaldo pourrait créer un nouveau record, devenir le premier joueur à marquer dans six Coupes du monde.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Portugal
Hongrie
Cristiano Ronaldo

Plus de news

Une Panenka pour la première place : les U21 belges se rapprochent de l'Euro 2027

Une Panenka pour la première place : les U21 belges se rapprochent de l'Euro 2027

22:35
Désormais monégasque, Sébastien Pocognoli a un message pour les fans de l'Union

Désormais monégasque, Sébastien Pocognoli a un message pour les fans de l'Union

21:46
"Cela nous brise le cœur" : les frères Lukaku confrontés à des tensions familiales

"Cela nous brise le cœur" : les frères Lukaku confrontés à des tensions familiales

21:22
Seize ans d'attente : un sélectionneur belge qualifie son équipe pour le Mondial

Seize ans d'attente : un sélectionneur belge qualifie son équipe pour le Mondial

21:00
Perdre tous ses matchs et aller au Mondial 2026 ? Un pays européen pourrait vivre un miracle

Perdre tous ses matchs et aller au Mondial 2026 ? Un pays européen pourrait vivre un miracle

20:30
Le sort s'acharne sur Nicky Hayen : un cadre du Club de Bruges pas près de refouler les terrains

Le sort s'acharne sur Nicky Hayen : un cadre du Club de Bruges pas près de refouler les terrains

20:00
Voici qui les Diables Rouges vont affronter avant le Mondial 2026

Voici qui les Diables Rouges vont affronter avant le Mondial 2026

19:30
Buteur avec le Japon contre la Belgique en 2018, il pourrait bien aider ce club de D1B à remonter dans l'élite

Buteur avec le Japon contre la Belgique en 2018, il pourrait bien aider ce club de D1B à remonter dans l'élite

19:00
Denis Odoi rejoindra-t-il finalement le KV Courtrai ? La décision est tombée

Denis Odoi rejoindra-t-il finalement le KV Courtrai ? La décision est tombée

18:20
Le vrai défi de Rudi Garcia commence maintenant

Le vrai défi de Rudi Garcia commence maintenant

17:30
Un ancien coach de la Belgique proche du Mondial avec un pays de 150 000 habitants : "Je n'ai jamais vécu ça"

Un ancien coach de la Belgique proche du Mondial avec un pays de 150 000 habitants : "Je n'ai jamais vécu ça"

18:00
Michy Batshuayi vers un départ de Francfort l'hiver prochain ?

Michy Batshuayi vers un départ de Francfort l'hiver prochain ?

17:00
"J'aime jouer en pointe" : Charles De Ketelaere évoque son rôle de faux numéro neuf avec la Belgique

"J'aime jouer en pointe" : Charles De Ketelaere évoque son rôle de faux numéro neuf avec la Belgique

16:30
De bon augure pour l'avenir : Diego Moreira ose une comparaison audacieuse avec la génération dorée

De bon augure pour l'avenir : Diego Moreira ose une comparaison audacieuse avec la génération dorée

16:00
📷 Quand un rongeur s'incruste sur la pelouse lors du match Pays de Galles - Belgique

📷 Quand un rongeur s'incruste sur la pelouse lors du match Pays de Galles - Belgique

15:00
L'organe des supporters du Standard, La Famille des Rouches, a élu son nouveau président

L'organe des supporters du Standard, La Famille des Rouches, a élu son nouveau président

15:30
"Je pensais qu'il serait plus assidu" : Thomas Meunier piquant pour répondre aux promesses d'enfer des Gallois Interview

"Je pensais qu'il serait plus assidu" : Thomas Meunier piquant pour répondre aux promesses d'enfer des Gallois

14:20
Nicolas Raskin, le Diable Rouge le plus sous-estimé ?

Nicolas Raskin, le Diable Rouge le plus sous-estimé ?

14:40
1
Simon Mignolet est impressionné par un Diable Rouge : "Il pourrait devenir inarrêtable"

Simon Mignolet est impressionné par un Diable Rouge : "Il pourrait devenir inarrêtable"

14:00
1
🎥 "Je suis assez excité de pouvoir mettre ça en place" : les premiers mots de Sébastien Pocognoli à Monaco

🎥 "Je suis assez excité de pouvoir mettre ça en place" : les premiers mots de Sébastien Pocognoli à Monaco

13:30
Felice Mazzu séduit par un Diable décrié : "Le tout, c'est de le faire jouer dans sa meilleure position"

Felice Mazzu séduit par un Diable décrié : "Le tout, c'est de le faire jouer dans sa meilleure position"

12:40
"C'est quoi encore, ces conneries ?" : quand Thomas Meunier se fait piéger en beauté

"C'est quoi encore, ces conneries ?" : quand Thomas Meunier se fait piéger en beauté

12:20
La tension monte autour de DAZN : Proximus et Telenet font entendre leur voix

La tension monte autour de DAZN : Proximus et Telenet font entendre leur voix

13:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/10: Teunckens

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/10: Teunckens

11:41
📷 Le groupe vit bien : les images de la pizzaparty dans le jet privé de Thibaut Courtois

📷 Le groupe vit bien : les images de la pizzaparty dans le jet privé de Thibaut Courtois

11:20
1
Né en Belgique, un ancien de Pro League verra le Mondial, mais pas avec les Diables : "Jamais eu de contacts"

Né en Belgique, un ancien de Pro League verra le Mondial, mais pas avec les Diables : "Jamais eu de contacts"

12:00
Même sélectionné par Roberto Martinez : le parcours fou de la dernière recrue surprise de l'Union

Même sélectionné par Roberto Martinez : le parcours fou de la dernière recrue surprise de l'Union

11:41
Garcia suspendu pour son coup de sang : voici qui prendra le relais au Kazakhstan

Garcia suspendu pour son coup de sang : voici qui prendra le relais au Kazakhstan

10:30
De l'Ouzbékistan au Cap-Vert : voici les 22 pays déjà qualifiés pour la Coupe du Monde 2026

De l'Ouzbékistan au Cap-Vert : voici les 22 pays déjà qualifiés pour la Coupe du Monde 2026

11:00
"Personne n'a été plus impressionnant que lui" : les médias gallois unanimes sur la prestation des Diables

"Personne n'a été plus impressionnant que lui" : les médias gallois unanimes sur la prestation des Diables

09:30
Ni David Hubert, ni Rik De Mil : voici l'entraîneur que l'Union avait placé tout en haut de sa liste

Ni David Hubert, ni Rik De Mil : voici l'entraîneur que l'Union avait placé tout en haut de sa liste

10:00
Assurément le tournant de la victoire des Diables : "Il faudrait revoir cette règle"

Assurément le tournant de la victoire des Diables : "Il faudrait revoir cette règle"

08:30
1
Une semaine décisive pour Anderlecht : un ancien de la maison sur le retour, Coucke a choisi son président

Une semaine décisive pour Anderlecht : un ancien de la maison sur le retour, Coucke a choisi son président

09:00
Le Kazakhstan aide les Diables, un ancien d'Eupen surprend la France : les autres résumés de la soirée

Le Kazakhstan aide les Diables, un ancien d'Eupen surprend la France : les autres résumés de la soirée

07:20
Yari Verschaeren évoque son statut de remplaçant, son état d'esprit et... sa situation contractuelle

Yari Verschaeren évoque son statut de remplaçant, son état d'esprit et... sa situation contractuelle

08:00
Nicolas Raskin aux anges : "C'est un conte de fées, je ne veux pas rater Sclessin" Interview

Nicolas Raskin aux anges : "C'est un conte de fées, je ne veux pas rater Sclessin"

06:00

Plus de news

Les plus populaires

WC Qualification (Europe)

 Journée 8
Saint-Marin Saint-Marin 0-4 Chypre Chypre
Ecosse Ecosse 2-1 Biélorussie Biélorussie
Iles Féroë Iles Féroë 2-1 République tchèque République tchèque
Pays-Bas Pays-Bas 4-0 Finlande Finlande
Danemark Danemark 3-1 Grèce Grèce
Croatie Croatie 3-0 Gibraltar Gibraltar
Roumanie Roumanie 1-0 Autriche Autriche
Lituanie Lituanie 0-2 Pologne Pologne
Irlande du Nord Irlande du Nord 0-1 Allemagne Allemagne
Islande Islande 2-2 France France
Suède Suède 0-1 Kosovo Kosovo
Slovénie Slovénie 0-0 Suisse Suisse
Macédoine Macédoine 1-1 Kazakhstan Kazakhstan
Slovaquie Slovaquie 2-0 Luxembourg Luxembourg
Ukraine Ukraine 2-1 Azerbaïdjan Azerbaïdjan
Pays de Galles Pays de Galles 2-4 Belgique Belgique
Estonie Estonie 1-1 Moldavie Moldavie
Irlande Irlande 1-0 Arménie Arménie
Andorre Andorre 1-3 Serbie Serbie
Lettonie Lettonie 0-5 Angleterre Angleterre
Espagne Espagne 4-0 Bulgarie Bulgarie
Portugal Portugal 2-2 Hongrie Hongrie
Turquie Turquie 4-1 Georgie Georgie
Italie Italie 3-0 Israël Israël
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved