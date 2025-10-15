Les Diables Rouges plus souvent face aux grands d'Europe ? L'UEFA préparerait une petite révolution

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Les Diables Rouges plus souvent face aux grands d'Europe ? L'UEFA préparerait une petite révolution
Photo: © photonews

Aleksander Ceferin veut rendre les trêves internationales plus attractives. Le président de l'UEFA envisage un nouveau format pour dynamiser les qualifications européennes.

L’UEFA veut redonner un peu de vie aux trêves internationales. Selon le journal L’Équipe, son président, Aleksander Ceferin, prépare une refonte complète des qualifications pour l’Euro et la Coupe du monde. Beaucoup de supporters disent s’ennuyer pendant ces périodes.

Nouveau format ?

Ceferin veut casser la routine et rendre ces rencontres plus attractives. Deux idées sont à l’étude : utiliser la Ligue des Nations ou créer une sorte de grand championnat européen, inspiré du format de la Ligue des champions.

Ce projet prévoit deux grands groupes de 27 équipes, avec à la fois de gros chocs et des matchs plus équilibrés.

Pour les Diables Rouges, ça signifierait plus de duels face aux meilleurs d’Europe. Jouer plus souvent contre la France, l’Italie ou l’Espagne permettrait d’améliorer le niveau des matchs et de donner plus envie aux supporters de suivre leur équipe.

Le projet est au stade de la discussion. Si Ceferin réussit à convaincre les fédérations, ce nouveau format pourrait voir le jour dès 2028.

Commentaire
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe)
Belgique
France

Les plus populaires

WC Qualification (Europe)

 Journée 8
Saint-Marin Saint-Marin 0-4 Chypre Chypre
Ecosse Ecosse 2-1 Biélorussie Biélorussie
Iles Féroë Iles Féroë 2-1 République tchèque République tchèque
Pays-Bas Pays-Bas 4-0 Finlande Finlande
Danemark Danemark 3-1 Grèce Grèce
Croatie Croatie 3-0 Gibraltar Gibraltar
Roumanie Roumanie 1-0 Autriche Autriche
Lituanie Lituanie 0-2 Pologne Pologne
Irlande du Nord Irlande du Nord 0-1 Allemagne Allemagne
Islande Islande 2-2 France France
Suède Suède 0-1 Kosovo Kosovo
Slovénie Slovénie 0-0 Suisse Suisse
Macédoine Macédoine 1-1 Kazakhstan Kazakhstan
Slovaquie Slovaquie 2-0 Luxembourg Luxembourg
Ukraine Ukraine 2-1 Azerbaïdjan Azerbaïdjan
Pays de Galles Pays de Galles 2-4 Belgique Belgique
Estonie Estonie 1-1 Moldavie Moldavie
Irlande Irlande 1-0 Arménie Arménie
Andorre Andorre 1-3 Serbie Serbie
Lettonie Lettonie 0-5 Angleterre Angleterre
Espagne Espagne 4-0 Bulgarie Bulgarie
Portugal Portugal 2-2 Hongrie Hongrie
Turquie Turquie 4-1 Georgie Georgie
Italie Italie 3-0 Israël Israël
