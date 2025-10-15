Les Diables Rouges plus souvent face aux grands d'Europe ? L'UEFA préparerait une petite révolution

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Aleksander Ceferin veut rendre les trêves internationales plus attractives. Le président de l'UEFA envisage un nouveau format pour dynamiser les qualifications européennes.

L’UEFA veut redonner un peu de vie aux trêves internationales. Selon le journal L’Équipe, son président, Aleksander Ceferin, prépare une refonte complète des qualifications pour l’Euro et la Coupe du monde. Beaucoup de supporters disent s’ennuyer pendant ces périodes.

Nouveau format ?

Ceferin veut casser la routine et rendre ces rencontres plus attractives. Deux idées sont à l’étude : utiliser la Ligue des Nations ou créer une sorte de grand championnat européen, inspiré du format de la Ligue des champions.

Ce projet prévoit deux grands groupes de 27 équipes, avec à la fois de gros chocs et des matchs plus équilibrés.

Pour les Diables Rouges, ça signifierait plus de duels face aux meilleurs d’Europe. Jouer plus souvent contre la France, l’Italie ou l’Espagne permettrait d’améliorer le niveau des matchs et de donner plus envie aux supporters de suivre leur équipe.

Le projet est au stade de la discussion. Si Ceferin réussit à convaincre les fédérations, ce nouveau format pourrait voir le jour dès 2028.