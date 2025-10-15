Marc Wilmots conseille Rudi Garcia : un Diable Rouge pourrait encore rendre de fiers services

Près de trois ans après son dernier match en compétition avec les Diables Rouges, Axel Witsel fait son retour et espère jouer une quatrième Coupe du monde.

Axel Witsel n’a peut-être pas dit son dernier mot avec les Diables Rouges. À 36 ans, le milieu pourrait s’offrir une quatrième Coupe du monde, après 2014, 2018 et 2022. Entré en jeu à la 81e minute contre le pays de Galles, il a rejoué avec les Diables près de trois ans après son dernier match officiel, lors du Mondial 2022.

Calme, propre et juste dans ses interventions, Witsel a montré que son expérience est une véritable référence pour cette génération. Rudi Garcia pourrait être tenté de s’appuyer sur son expérience pour encadrer ce groupe.

Un groupe uni pour la Coupe du monde

Marc Wilmots, ancien entraîneur des Diables et aujourd’hui directeur sportif du Standard, est convaincu de son utilité. "Quand tu pars à une Coupe du monde, tu dois partir avec un groupe qui vit bien. Chez Axel, il y a la personnalité, la mentalité et l’expérience : autant de qualités importantes au moment de former un groupe."

"En 2014, j’avais repris Daniel Van Buyten parce qu’il avait cette expérience. Il a terminé meilleur Diable de la Coupe du monde et il a remporté le Trophée du Mérite Sportif. Ce sera important qu’Axel continue de jouer. Il est content d’être là", a expliqué Wilmots à la RTBF.





Alex Teklak rejoint l'avis de Wilmots. "Axel représente un gage de stabilité au milieu. Il l’a encore montré aujourd’hui, dans un match où la Belgique en manquait parfois. Ce rôle, il l’accepte", estime le consultant. Pour lui, Witsel pourrait jouer plus qu’on ne le pense.