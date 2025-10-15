Préparation de la Coupe du monde 2026 : qu'est-ce qui a poussé l'Union belge à refuser le Moyen-Orient ?

Préparation de la Coupe du monde 2026 : qu'est-ce qui a poussé l'Union belge à refuser le Moyen-Orient ?
La Belgique voit plus loin que les qualifications : en mars, les Diables Rouges s'envoleront aux États-Unis pour deux rencontres amicales face aux Etats-Unis et au Mexique.

"The Red Devils go USA". Si tout se confirme, la Belgique affrontera le Mexique à Atlanta le samedi 28 mars, puis les États-Unis à Chicago trois jours plus tard, le mardi 31 mars, selon Het Laatste Nieuws. Les derniers détails doivent être finalisés, mais un accord de principe a été trouvé.

La fédération considère ce voyage comme une excellente préparation avant la Coupe du monde 2026. L’équipe technique testera les conditions sur place, le staff logistique collectera des informations utiles. Les Diables Rouges auront un avant-goût de ce qui les attend l’été prochain.

Pourquoi ce choix ?

Le choix s’est porté sur les États-Unis plutôt que le Moyen-Orient, qui était une option. Entre le 5 décembre, date du tirage au sort, et le 9 janvier, chaque pays devra soumettre à la FIFA cinq sites pour son camp de base. Elle décidera de la localisation officielle de chaque pays.

Une offre venue du Moyen-Orient, très avantageuse financièrement, avait été mise sur la table. Mais la fédération belge a préféré la refuser, jugeant les États-Unis plus utiles sportivement avant le Mondial.

Le montant que la fédération touchera pour cette tournée aux États-Unis n’est pas encore connu. Il dépendra de qui prendra en charge les frais de voyage, de logement et de transport.

