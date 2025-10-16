Un ancien Diable conseille Garcia : "Il devrait le faire jouer plus, lui donner un vrai rôle"

Les Diables Rouges ont rassuré tout le monde en s'imposant 2-4 au pays de Galles. Mais l'équipe devra encore resserrer quelques boulons avant la Coupe du Monde.

Encore une victoire contre le Kazakhstan ou le Liechtenstein et les Diables assureront leur présence au Mondial 2026. Mais au-delà de l'officialisation de la qualification, l'heure est aux ajustements. Le 0-0 contre la Macédoine du Nord et le premier quart d'heure à Cardiff l'ont montré : cette équipe n'est pas infaillible, que du contraire.

Stijn Stijnen a suivi ces deux matchs avec attention : "Se qualifier pour une Coupe du monde reste un grand accomplissement, car on ne possède plus une génération dorée. Cette fois, la pression et le stress lié aux qualifications étaient un peu plus importants. Nous n'y étions plus habitués depuis un moment".

Stijnen veut plus de place pour Vanaken

Interrogé par Limburg TV, l'ancien Diable Rouge (30 sélections) a naturellement évoqué le statut des joueurs limbourgeois : "Thibaut Courtois est assuré de jouer la Coupe du monde. Je pense que Leandro Trossard et Hans Vanaken seront également du voyage. Mike Penders pourrait les rejoindre comme troisième gardien".

Né à Neerpelt, formé à Lommel, Vanaken doit être considéré à sa juste valeur estime Stijnen : "Il doit jouer davantage, notamment à la Coupe du monde. Avec son expérience, il faut lui donner un vrai rôle au sein de l'équipe".

Peu considéré par Domenico Tedesco, Hans Vanaken a déjà repris du galon sous Rudi Garcia, qui l'a toujours repris depuis son entrée en fonction, le titularisant lors de trois des huit matchs disputés.