Un binational qui fait parler : les déclarations de Francis Amuzu qui lui retombent dessus des années après

Francis Amuzu a ouvert la porte à la sélection ghanéenne. Mais au pays, l'accueil est plutôt mitigé.

Francis Amuzu retrouve des couleurs avec Grêmio. Récemment, il a également fait parler de lui pour son choix de nationalité sportive. L'ancien Anderlechtois a lancé un appel du pied à la sélection ghanéenne, qualifiée pour la Coupe du Monde 2026.

"Pour être honnête, mon coeur est avec le Ghana. Si la fédération m'appelle, je n'hésiterai pas une seconde avant d'accepter, j'espère que ce sera le cas. Je me sens ghanéen. J'y suis né et j'ai ressenti une immense joie quand l'équipe s'est qualifiée pour la Coupe du Monde", a-t-il déclaré il y a quelques jours dans une interview accordée au média brésilien Zero Hora.

Né à Accra, Francis Amuzu a suivi son père Théophilus (ancien espoir ghanéen) en Belgique, quand celui-ci a disputé quelques matchs de Pro League. Mais que ce soit en U19 ou en U21, le fiston a toujours représenté la Belgique.

Amuzu rêve des Black Stars

Il voulait d'ailleurs poursuivre sur cette voie en portant le maillot des Diables Rouges. Outre ce changement de cap, ce sont les déclarations de l'époque du joueur qui passent mal au Ghana. En 2022, Amuzu expliquait dans une interview accordée au Nieuwsblad avoir fait son choix en faveur de la nationalité sportive belge.

"La fédération ghanéenne appelle mon agent tous les jours, mais j'attends. Écoutez, je suis né au Ghana, et quand j'y suis, je me sens chez moi grâce à l'ambiance africaine. Seulement, mon cœur va à la Belgique en matière de sport. Avec la Belgique, on peut aller très loin dans une Coupe du Monde ; avec le Ghana, on risque d'être éliminés plus rapidement", avait-il déclaré. Des propos que la presse ghanéenne a ressorti et qui, dans un contexte différent, ne font pas l'unanimité.