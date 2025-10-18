Un binational qui fait parler : les déclarations de Francis Amuzu qui lui retombent dessus des années après

Un binational qui fait parler : les déclarations de Francis Amuzu qui lui retombent dessus des années après
Photo: © photonews
Deviens fan de Belgique! 2605

Francis Amuzu a ouvert la porte à la sélection ghanéenne. Mais au pays, l'accueil est plutôt mitigé.

Francis Amuzu retrouve des couleurs avec Grêmio. Récemment, il a également fait parler de lui pour son choix de nationalité sportive. L'ancien Anderlechtois a lancé un appel du pied à la sélection ghanéenne, qualifiée pour la Coupe du Monde 2026.

"Pour être honnête, mon coeur est avec le Ghana. Si la fédération m'appelle, je n'hésiterai pas une seconde avant d'accepter, j'espère que ce sera le cas. Je me sens ghanéen. J'y suis né et j'ai ressenti une immense joie quand l'équipe s'est qualifiée pour la Coupe du Monde", a-t-il déclaré il y a quelques jours dans une interview accordée au média brésilien Zero Hora.

Né à Accra, Francis Amuzu a suivi son père Théophilus (ancien espoir ghanéen) en Belgique, quand celui-ci a disputé quelques matchs de Pro League. Mais que ce soit en U19 ou en U21, le fiston a toujours représenté la Belgique.

Amuzu rêve des Black Stars

Il voulait d'ailleurs poursuivre sur cette voie en portant le maillot des Diables Rouges. Outre ce changement de cap, ce sont les déclarations de l'époque du joueur qui passent mal au Ghana. En 2022, Amuzu expliquait dans une interview accordée au Nieuwsblad avoir fait son choix en faveur de la nationalité sportive belge.

"La fédération ghanéenne appelle mon agent tous les jours, mais j'attends. Écoutez, je suis né au Ghana, et quand j'y suis, je me sens chez moi grâce à l'ambiance africaine. Seulement, mon cœur va à la Belgique en matière de sport. Avec la Belgique, on peut aller très loin dans une Coupe du Monde ; avec le Ghana, on risque d'être éliminés plus rapidement", avait-il déclaré. Des propos que la presse ghanéenne a ressorti et qui, dans un contexte différent, ne font pas l'unanimité.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique

Plus de news

La RAAL concède un troisième nul d'affilée et va finir par avoir de gros regrets

La RAAL concède un troisième nul d'affilée et va finir par avoir de gros regrets

17:57
"C'est ça le problème avec Rudi Garcia" : Nathan De Cat déjà prêt pour les Diables Rouges ?

"C'est ça le problème avec Rudi Garcia" : Nathan De Cat déjà prêt pour les Diables Rouges ?

17:30
"Il n'est pas encore au niveau de Schmeichel" : Ruben Amorim réagit aux éloges des fans envers Senne Lammens

"Il n'est pas encore au niveau de Schmeichel" : Ruben Amorim réagit aux éloges des fans envers Senne Lammens

16:30
🎥 "On veut montrer de quoi on est capables" : Diego Moreira ambitieux avec Strasbourg après son but face au PSG

🎥 "On veut montrer de quoi on est capables" : Diego Moreira ambitieux avec Strasbourg après son but face au PSG

16:00
Les Diables le surveillent de près pour être tête de série au Mondial : le nouveau classement FIFA est sorti

Les Diables le surveillent de près pour être tête de série au Mondial : le nouveau classement FIFA est sorti

11:00
Mauvaise nouvelle pour deux joueurs d'Anderlecht : Besnik Hasi est clair

Mauvaise nouvelle pour deux joueurs d'Anderlecht : Besnik Hasi est clair

15:30
Un grand club allemand suivrait de près Raphael Onyedika, estimé à 20 millions d'euros

Un grand club allemand suivrait de près Raphael Onyedika, estimé à 20 millions d'euros

15:00
"L'objectif est aussi simple que ça" : Vincent Kompany prudent avant le "Der Klassiker"

"L'objectif est aussi simple que ça" : Vincent Kompany prudent avant le "Der Klassiker"

14:30
Mauvaise nouvelle à Anderlecht : un jeune joueur sera absent quelques semaines

Mauvaise nouvelle à Anderlecht : un jeune joueur sera absent quelques semaines

14:00
"Si j'étais l'Antwerp, je ne retournerais pas à Liège" : un ancien joueur belge ne mâche pas ses mots

"Si j'étais l'Antwerp, je ne retournerais pas à Liège" : un ancien joueur belge ne mâche pas ses mots

13:40
4
Union - Charleroi : comme un clin d'oeil involontaire du manager du calendrier

Union - Charleroi : comme un clin d'oeil involontaire du manager du calendrier

13:20
OFFICIEL : voici quand aura lieu la fin du match entre le Standard et l'Antwerp

OFFICIEL : voici quand aura lieu la fin du match entre le Standard et l'Antwerp

12:59
1
Le grand jour est enfin arrivé pour Roméo Lavia

Le grand jour est enfin arrivé pour Roméo Lavia

12:44
David Hubert de retour dès mardi au Lotto Park : "Si l'Union continue à éclipser Anderlecht avec lui..."

David Hubert de retour dès mardi au Lotto Park : "Si l'Union continue à éclipser Anderlecht avec lui..."

12:20
Joueurs alignables, remise en jeu particulière : voilà comment le Standard reprendra contre l'Antwerp

Joueurs alignables, remise en jeu particulière : voilà comment le Standard reprendra contre l'Antwerp

12:00
4
Des débordements qui ne resteront pas impunis : voici ce qui risque le Standard pour l'arrêt de la rencontre

Des débordements qui ne resteront pas impunis : voici ce qui risque le Standard pour l'arrêt de la rencontre

11:30
19
Ivan Leko retrouve l'un de ses bourreaux avec le Standard : "J'ai toujours été fan de lui"

Ivan Leko retrouve l'un de ses bourreaux avec le Standard : "J'ai toujours été fan de lui"

10:30
Un Anderlechtois avec les Diables à la Coupe du Monde 2026 ? "Le problème, c'est le sélectionneur"

Un Anderlechtois avec les Diables à la Coupe du Monde 2026 ? "Le problème, c'est le sélectionneur"

10:00
Ses clashs avec Preud'Homme, ses excès : un entraîneur de Pro League avoue tout, même les vestiaires à 40°C

Ses clashs avec Preud'Homme, ses excès : un entraîneur de Pro League avoue tout, même les vestiaires à 40°C

09:30
Un match arrêté, mais tout de même : les notes du Standard contre l'Antwerp Analyse

Un match arrêté, mais tout de même : les notes du Standard contre l'Antwerp

08:40
"C'était important" : la visite que David Hubert tenait à rendre avant de débuter à l'Union

"C'était important" : la visite que David Hubert tenait à rendre avant de débuter à l'Union

09:00
C'est donc cela le football de demain ? Quand ChatGPT devient agent de joueur

C'est donc cela le football de demain ? Quand ChatGPT devient agent de joueur

08:20
Le joueur a dû rentrer seul à l'aéroport : l'anecdote de Bruno Venanzi sur son premier mercato au Standard

Le joueur a dû rentrer seul à l'aéroport : l'anecdote de Bruno Venanzi sur son premier mercato au Standard

08:00
🎥 La seconde de retard fatale : un Diablotin part à la faute contre le PSG

🎥 La seconde de retard fatale : un Diablotin part à la faute contre le PSG

07:40
Besnik Hasi en est fan : "J'ai eu une bonne conversation avec lui et son entourage"

Besnik Hasi en est fan : "J'ai eu une bonne conversation avec lui et son entourage"

07:20
🎥 Rouge ou pas rouge ? Les supporters du Standard crient à l'injustice

🎥 Rouge ou pas rouge ? Les supporters du Standard crient à l'injustice

07:00
7
La rencontre entre le Standard et l'Antwerp n'est pas terminée : récit de la soirée et explications

La rencontre entre le Standard et l'Antwerp n'est pas terminée : récit de la soirée et explications

23:41
4
Marc Wilmots ne mâche pas ses mots après l'arrêt de Standard - Antwerp : "Les arbitres font n'importe quoi" Analyse

Marc Wilmots ne mâche pas ses mots après l'arrêt de Standard - Antwerp : "Les arbitres font n'importe quoi"

06:00
6
Challenger Pro League : la crise continue pour l'Olympic Charleroi, Beveren freiné par le Beerschot

Challenger Pro League : la crise continue pour l'Olympic Charleroi, Beveren freiné par le Beerschot

06:30
Folle fin de soirée à Sclessin : communiqué du Standard après l'arrêt du match contre l'Antwerp

Folle fin de soirée à Sclessin : communiqué du Standard après l'arrêt du match contre l'Antwerp

23:48
INCROYABLE : le match entre le Standard et l'Antwerp arrêté

INCROYABLE : le match entre le Standard et l'Antwerp arrêté

23:00
🎥 Ambiance électrique à Sclessin : un supporter du Standard bouscule un joueur de l'Antwerp

🎥 Ambiance électrique à Sclessin : un supporter du Standard bouscule un joueur de l'Antwerp

22:45
11
Ignoré par Rudi Garcia, Diego Moreira répond avec un grand match face au PSG

Ignoré par Rudi Garcia, Diego Moreira répond avec un grand match face au PSG

22:30
Vincent Kompany aurait donné son feu vert, mais les fans du Bayern crient au scandale

Vincent Kompany aurait donné son feu vert, mais les fans du Bayern crient au scandale

22:00
1
"Voilà ce que je veux" : Roméo Vermant montre qu'il n'est pas un joueur comme les autres

"Voilà ce que je veux" : Roméo Vermant montre qu'il n'est pas un joueur comme les autres

21:40
Même Messi et Ronaldo n'ont pas osé : la décision de Lamine Yamal étonne les fans

Même Messi et Ronaldo n'ont pas osé : la décision de Lamine Yamal étonne les fans

21:20
1

Plus de news

Les plus populaires

WC Qualification (Europe)

 Journée 8
Saint-Marin Saint-Marin 0-4 Chypre Chypre
Ecosse Ecosse 2-1 Biélorussie Biélorussie
Iles Féroë Iles Féroë 2-1 République tchèque République tchèque
Pays-Bas Pays-Bas 4-0 Finlande Finlande
Danemark Danemark 3-1 Grèce Grèce
Croatie Croatie 3-0 Gibraltar Gibraltar
Roumanie Roumanie 1-0 Autriche Autriche
Lituanie Lituanie 0-2 Pologne Pologne
Irlande du Nord Irlande du Nord 0-1 Allemagne Allemagne
Islande Islande 2-2 France France
Suède Suède 0-1 Kosovo Kosovo
Slovénie Slovénie 0-0 Suisse Suisse
Macédoine Macédoine 1-1 Kazakhstan Kazakhstan
Slovaquie Slovaquie 2-0 Luxembourg Luxembourg
Ukraine Ukraine 2-1 Azerbaïdjan Azerbaïdjan
Pays de Galles Pays de Galles 2-4 Belgique Belgique
Estonie Estonie 1-1 Moldavie Moldavie
Irlande Irlande 1-0 Arménie Arménie
Andorre Andorre 1-3 Serbie Serbie
Lettonie Lettonie 0-5 Angleterre Angleterre
Espagne Espagne 4-0 Bulgarie Bulgarie
Portugal Portugal 2-2 Hongrie Hongrie
Turquie Turquie 4-1 Georgie Georgie
Italie Italie 3-0 Israël Israël
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved