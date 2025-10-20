Analyse Un indispensable à Anderlecht, une montée en puissance au Standard : voici notre 11e équipe de la semaine

Un indispensable à Anderlecht, une montée en puissance au Standard : voici notre 11e équipe de la semaine
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Neuf clubs sont représentés dans notre onzième équipe de la semaine. L'Union Saint-Gilloise place deux hommes, au même titre que le Cercle de Bruges.

Gardien de but

Brent Gabriel (Zulte Waregem) aurait pu être notre portier de la semaine. Mais une grande équipe a besoin d’un gardien capable de sauver les meubles dans les moments difficiles, et c’est exactement ce qu’a fait Nordin Jackers avec Bruges à Louvain. Plusieurs parades en première période ont permis de garder les Blauw & Zwart dans le match, et une victoire finale 0-1 a récompensé ses efforts.

Défense

Pour sa première titularisation avec l’Union, Louis Patris a laissé une bonne impression. Beaucoup de récupérations hautes et de projections offensives, même s’il aurait pu mieux faire sur le but de Charleroi.

En défense centrale, nous choisissons Wagane Faye, très solide défensivement et présent dans le rectangle adverse, ainsi que Mory Konaté, auteur d’une prestation solide avec un but et un sauvetage sur la ligne pour Malines, sur le terrain de Dender. Sur le côté gauche, Gary Magnée est retenu, passeur décisif avec le Cercle contre Genk et auteur d’un bon match défensivement.

Milieu de terrain

Si, comme le reste de ses coéquipiers, il a baissé de rythme en seconde période, il nous est impossible de passer à côté des 45 premières minutes de Nathan De Cat. Il semble déjà, à l’heure actuelle, être le meilleur joueur d’Anderlecht. À ses côtés, nous plaçons Kaito Matsuzawa, qui a fait mal aux Mauves dès son entrée au jeu : un but pour l’égalisation et une entrée très percutante pour le Japonais.

Sur le côté droit, la place revient à Alan Minda, monté après une demi-heure pour remplacer Steve Ngoura, blessé. Un but et un penalty provoqué : le Cercle lui doit en partie ce partage contre Genk. Sur la gauche, nous choisissons Rafiki Saïd, buteur après seulement 15 secondes pour le Standard contre l’Antwerp et de plus en plus en vue. Il est l’homme qui crée la majorité des occasions des Rouches.

Attaque

Deux attaquants ont été retenus dans notre équipe de la semaine. Auteur d’un but et d’une passe décisive, Raul Florucz a réalisé une belle performance avec l’Union, après quelques semaines plus difficiles.

Il est accompagné par le meilleur buteur du championnat après onze journées : Jeppe Erenbjerg, qui a inscrit deux buts lors de la large victoire de Zulte Waregem contre La Gantoise. Le Danois en est à six réalisations en championnat cette saison, soit une de plus que… Florucz et Lion Lauberbach.

Notre équipe de la semaine : Jackers – Patris, Konaté, Faye, Magnée – De Cat, Matsuzawa – Minda, Saïd – Florucz, Erenbjerg.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
FC Bruges
Nordin Jackers
Louis Patris
Mory Konaté

Plus de news

L'arbitrage belge en crise ? Confiance et transparence deviennent une urgence en Pro League Edito

L'arbitrage belge en crise ? Confiance et transparence deviennent une urgence en Pro League

19/10
12
Besnik Hasi pointe plusieurs joueurs du doigt : "S'ils veulent me compliquer la tâche..."

Besnik Hasi pointe plusieurs joueurs du doigt : "S'ils veulent me compliquer la tâche..."

18:20
"Deux poids, deux mesures ?" : Jonathan Lardot met les choses au clair après le match du Standard

"Deux poids, deux mesures ?" : Jonathan Lardot met les choses au clair après le match du Standard

20:20
Nathan De Cat, le digne héritier de Youri Tielemans ? Anderlecht ne peut plus s'en passer

Nathan De Cat, le digne héritier de Youri Tielemans ? Anderlecht ne peut plus s'en passer

07:24
David Hubert de retour au Lotto Park en mode Ligue des Champions : le plan de l'Union contre l'Inter

David Hubert de retour au Lotto Park en mode Ligue des Champions : le plan de l'Union contre l'Inter

16:00
Le départ de Wouter Vandenhaute solutionne tout : Marc Coucke prépare le retour d'un ancien de la maison

Le départ de Wouter Vandenhaute solutionne tout : Marc Coucke prépare le retour d'un ancien de la maison

19:00
"Les gars ont montré une solidarité énorme" : Vincent Euvrard loue la performance du Standard face à l'Antwerp Interview

"Les gars ont montré une solidarité énorme" : Vincent Euvrard loue la performance du Standard face à l'Antwerp

18:00
Une épée de Damoclès au-dessus de la tête : la première expérience de T1 d'Igor De Camargo tourne au vinaigre

Une épée de Damoclès au-dessus de la tête : la première expérience de T1 d'Igor De Camargo tourne au vinaigre

19:40
"Je suis juste en colère contre les deux individus qui ont causé tout ça" : la mise au point de Marlon Fossey

"Je suis juste en colère contre les deux individus qui ont causé tout ça" : la mise au point de Marlon Fossey

17:30
6
Le Standard de Liège conteste la sanction requise par le parquet à l'encontre d'Adnane Abid Interview

Le Standard de Liège conteste la sanction requise par le parquet à l'encontre d'Adnane Abid

17:03
Le nouveau chouchou de Manchester United : Senne Lammens répond aux éloges

Le nouveau chouchou de Manchester United : Senne Lammens répond aux éloges

20:00
Zulte Waregem corrige La Gantoise : Sven Vandenbroeck ne passe pas par quatre chemins

Zulte Waregem corrige La Gantoise : Sven Vandenbroeck ne passe pas par quatre chemins

12:40
OFFICIEL : le Standard de Liège prend une décision forte suite aux jets de gobelets Interview

OFFICIEL : le Standard de Liège prend une décision forte suite aux jets de gobelets

16:40
2
🎥 Communier avec les supporters lors d'un match à huis clos : les célébrations atypiques du Standard

🎥 Communier avec les supporters lors d'un match à huis clos : les célébrations atypiques du Standard

16:20
Le groupe pensait avoir perdu sur tapis vert : comment le Standard a vécu ces trois jours fous

Le groupe pensait avoir perdu sur tapis vert : comment le Standard a vécu ces trois jours fous

15:41
"On aurait pu prendre les trois points" : Wouter Vrancken regrette de ne pas avoir battu Anderlecht

"On aurait pu prendre les trois points" : Wouter Vrancken regrette de ne pas avoir battu Anderlecht

11:20
1
Pas de Coupe du Monde pour Nathan De Cat, et un nouveau geste fort d'Anderlecht en préparation

Pas de Coupe du Monde pour Nathan De Cat, et un nouveau geste fort d'Anderlecht en préparation

07:00
Trois jours plus tard, le Standard de Liège s'impose finalement face à l'Antwerp

Trois jours plus tard, le Standard de Liège s'impose finalement face à l'Antwerp

15:06
5
Personne n'a été épargné : Ivan Leko explose de rage après la défaite de La Gantoise face à Zulte Waregem

Personne n'a été épargné : Ivan Leko explose de rage après la défaite de La Gantoise face à Zulte Waregem

10:30
"C'est incompréhensible" : deux ans plus tard, Karel Geraerts à coeur ouvert sur son départ de l'Union

"C'est incompréhensible" : deux ans plus tard, Karel Geraerts à coeur ouvert sur son départ de l'Union

19:20
Malgré une merveille de Nathan De Cat, Anderlecht s'éteint au Stayen

Malgré une merveille de Nathan De Cat, Anderlecht s'éteint au Stayen

20:40
📷 Vraiment hors-jeu ? Le but du 1-3 annulé surprend Anderlecht : "étrange"

📷 Vraiment hors-jeu ? Le but du 1-3 annulé surprend Anderlecht : "étrange"

09:30
4
"On a reculé alors qu'on menait 1-2" : Bertaccini ne comprend pas le relâchement d'Anderlecht à Saint-Trond

"On a reculé alors qu'on menait 1-2" : Bertaccini ne comprend pas le relâchement d'Anderlecht à Saint-Trond

09:00
1
Le sort s'acharne sur l'Antwerp : encore un rebondissement sur la route de Sclessin, la préparation écourtée

Le sort s'acharne sur l'Antwerp : encore un rebondissement sur la route de Sclessin, la préparation écourtée

14:40
L'Antwerp n'a toujours pas digéré la reprise du match à Sclessin : l'appel inattendu du président Gheysens

L'Antwerp n'a toujours pas digéré la reprise du match à Sclessin : l'appel inattendu du président Gheysens

14:20
1
Bruges a-t-il une chance contre 'son' Bayern ? Le pronostic très cash de Daniel Van Buyten

Bruges a-t-il une chance contre 'son' Bayern ? Le pronostic très cash de Daniel Van Buyten

15:00
"Est-ce vraiment nécessaire ?" : un ancien arbitre veut revoir le règlement après Standard - Antwerp

"Est-ce vraiment nécessaire ?" : un ancien arbitre veut revoir le règlement après Standard - Antwerp

13:30
La différence avec le creux de l'automne dernier ? L'Union a rappelé à Charleroi ce qui lui manquait

La différence avec le creux de l'automne dernier ? L'Union a rappelé à Charleroi ce qui lui manquait

13:00
"Sportivement, l'Antwerp est désavantagé" : le règlement fait débat avant la reprise du match du Standard

"Sportivement, l'Antwerp est désavantagé" : le règlement fait débat avant la reprise du match du Standard

12:20
🎥 À quoi peut se jouer un match : les quelques millimètres qui ont coûté la victoire à Anderlecht au Stayen

🎥 À quoi peut se jouer un match : les quelques millimètres qui ont coûté la victoire à Anderlecht au Stayen

06:00
Ce qu'il connaît du Club de Bruges ? La réponse embarrassée d'Harry Kane

Ce qu'il connaît du Club de Bruges ? La réponse embarrassée d'Harry Kane

14:00
Lothar D'Hondt ne dirigera pas la fin du match entre le Standard et l'Antwerp, voici pourquoi

Lothar D'Hondt ne dirigera pas la fin du match entre le Standard et l'Antwerp, voici pourquoi

11:00
"On est quand même dans une démocratie" Felice Mazzu réagit après la polémique autour de Marc Wilmots

"On est quand même dans une démocratie" Felice Mazzu réagit après la polémique autour de Marc Wilmots

10:00
10
Une punition de Besnik Hasi ? Pourquoi Tristan Degreef a manqué Saint-Trond - Anderlecht

Une punition de Besnik Hasi ? Pourquoi Tristan Degreef a manqué Saint-Trond - Anderlecht

22:00
2
Déforcée par les blessures, La Gantoise prend l'eau à Zulte Waregem

Déforcée par les blessures, La Gantoise prend l'eau à Zulte Waregem

21:25
Le cauchemar continue pour le héros de la montée de la RAAL : sa saison pourrait déjà être terminée

Le cauchemar continue pour le héros de la montée de la RAAL : sa saison pourrait déjà être terminée

11:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Westerlo Westerlo
OH Louvain OH Louvain 0-1 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 3-1 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KV Malines KV Malines
STVV STVV 2-2 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-1 La Gantoise La Gantoise
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved