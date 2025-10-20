Un indispensable à Anderlecht, une montée en puissance au Standard : voici notre 11e équipe de la semaine

Neuf clubs sont représentés dans notre onzième équipe de la semaine. L'Union Saint-Gilloise place deux hommes, au même titre que le Cercle de Bruges.

Gardien de but

Brent Gabriel (Zulte Waregem) aurait pu être notre portier de la semaine. Mais une grande équipe a besoin d’un gardien capable de sauver les meubles dans les moments difficiles, et c’est exactement ce qu’a fait Nordin Jackers avec Bruges à Louvain. Plusieurs parades en première période ont permis de garder les Blauw & Zwart dans le match, et une victoire finale 0-1 a récompensé ses efforts.

Défense

Pour sa première titularisation avec l’Union, Louis Patris a laissé une bonne impression. Beaucoup de récupérations hautes et de projections offensives, même s’il aurait pu mieux faire sur le but de Charleroi.





En défense centrale, nous choisissons Wagane Faye, très solide défensivement et présent dans le rectangle adverse, ainsi que Mory Konaté, auteur d’une prestation solide avec un but et un sauvetage sur la ligne pour Malines, sur le terrain de Dender. Sur le côté gauche, Gary Magnée est retenu, passeur décisif avec le Cercle contre Genk et auteur d’un bon match défensivement.

Milieu de terrain

Si, comme le reste de ses coéquipiers, il a baissé de rythme en seconde période, il nous est impossible de passer à côté des 45 premières minutes de Nathan De Cat. Il semble déjà, à l’heure actuelle, être le meilleur joueur d’Anderlecht. À ses côtés, nous plaçons Kaito Matsuzawa, qui a fait mal aux Mauves dès son entrée au jeu : un but pour l’égalisation et une entrée très percutante pour le Japonais.

Sur le côté droit, la place revient à Alan Minda, monté après une demi-heure pour remplacer Steve Ngoura, blessé. Un but et un penalty provoqué : le Cercle lui doit en partie ce partage contre Genk. Sur la gauche, nous choisissons Rafiki Saïd, buteur après seulement 15 secondes pour le Standard contre l’Antwerp et de plus en plus en vue. Il est l’homme qui crée la majorité des occasions des Rouches.

Attaque

Deux attaquants ont été retenus dans notre équipe de la semaine. Auteur d’un but et d’une passe décisive, Raul Florucz a réalisé une belle performance avec l’Union, après quelques semaines plus difficiles.

Il est accompagné par le meilleur buteur du championnat après onze journées : Jeppe Erenbjerg, qui a inscrit deux buts lors de la large victoire de Zulte Waregem contre La Gantoise. Le Danois en est à six réalisations en championnat cette saison, soit une de plus que… Florucz et Lion Lauberbach.

Notre équipe de la semaine : Jackers – Patris, Konaté, Faye, Magnée – De Cat, Matsuzawa – Minda, Saïd – Florucz, Erenbjerg.