Une épée de Damoclès au-dessus de la tête : la première expérience de T1 d'Igor De Camargo tourne au vinaigre

Photo: © photonews

Une première expérience comme T1 qui tourne au vinaigre pour Igor De Camargo. L'entraîneur brésilien est maintenu malgré les mauvais résultats des Francs Borains, mais il devra provoquer une réaction rapide sous peine de perdre son poste.

Cet été, Igor De Camargo aurait pu revenir au Standard de Liège. Pas comme joueur, évidemment, ni comme membre du staff de l’équipe première. La nouvelle direction des Rouches avait contacté son ancien attaquant dans le but qu’il devienne l’entraîneur du SL16 FC, en D1 ACFF.

Entraîneur diplômé, le Brésilien était cependant déjà en contact avec les Francs Borains. "Et quand je donne ma parole, il n’y a pas de retour en arrière possible", avait-il déclaré à ce sujet dans un entretien accordé à nos confrères de Sudinfo.

Rien ne va plus pour Igor De Camargo aux Francs Borains

C’est donc bien au RFB que l’homme de 42 ans avait posé ses valises pour une première expérience en tant qu’entraîneur principal après son intérim d'un match au RWDM lors du barrage de la saison dernière. Elle avait plutôt bien commencé, avec un partage au Club NXT, une victoire contre le Patro Eisden et un nouveau partage contre Lommel pour entamer la saison.

Mais depuis, rien ne va plus pour les Francs Borains, qui restent sur une série de sept matchs sans victoire en Challenger Pro League, ainsi qu’une élimination prématurée de la Coupe de Belgique contre Ninove, pensionnaire de D1 VV. "Il y avait deux équipes sur le terrain : une qui avait envie, l’autre qui n’avait pas envie", avait-il déclaré après la rencontre, se sentant peut-être déjà lâché par une partie de son groupe.

Les semaines se sont succédé, et le bilan est resté inchangé. Avec quatre défaites et trois partages lors des sept derniers matchs de championnat, les Francs Borains occupent la 14e place de la Challenger Pro League, avec un maigre bilan de 6 points sur 27. Dans le jeu également, le RFB déçoit et ne montre déjà plus rien des bonnes intentions entrevues en début de saison.

Igor De Camargo est maintenu, mais il doit impérativement changer les choses au RFB

Battus après avoir ouvert le score dès la 3e minute sur la pelouse du Jong Genk ce week-end, les Francs Borains ont encore sombré. Les Borains ont touché le fond face à une jeune équipe limbourgeoise pourtant assez faible, laissant planer les doutes sur leur état d’esprit et sur l’avenir d’Igor De Camargo, qui semble de moins en moins suivi par son vestiaire.

Selon nos confrères de Rossel et d’IPM, une mise au point a été effectuée ce dimanche, après la rencontre. Igor De Camargo est maintenu à son poste d’entraîneur principal du RFB, mais avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête.

Des résultats doivent arriver, et vite, sous peine de le voir sauter. Une première expérience comme T1 qui tourne au cauchemar, alors que, dans le même temps, le SL16 FC qu’il aurait pu rejoindre montre des signes encourageants sous les ordres de Stéphane Guidi.

