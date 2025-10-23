Denis Odoi met les choses au clair sur une éventuelle signature dans un club de D1B

Denis Odoi ne rejoindra finalement pas le KV Courtrai. Bien qu'il s'entraînait avec l'équipe depuis plusieurs semaines et ait même disputé quelques minutes lors d'un match amical, les deux parties n'ont pas trouvé d'accord. Le joueur a désormais apporté quelques précisions à ce sujet.

Le KV Courtrai semblait, ces dernières semaines, prêt à ajouter un joueur d’expérience supplémentaire à son noyau. Denis Odoi s’entraînait déjà depuis plusieurs semaines avec le groupe et avait même pris part à un match amical contre les U23 de l’OH Louvain.

Finalement, pas d’accord entre Odoi et les Kerels

Il semblait sur le point de signer un contrat, et il y a une grosse semaine, les deux parties paraissaient proches d’un accord. Mais cela ne s’est finalement pas concrétisé.

Le club a décidé de ne pas recruter de nouveaux joueurs, et Denis Odoi doit donc toujours se trouver un autre club. Le joueur de 37 ans, fort de son expérience, s’est d’ailleurs exprimé sur la situation.

Denis Odoi évoque sa situation au KV Courtrai

"Si j’étais un joueur de Courtrai, je ne serais pas ici aujourd’hui", a déclaré Odoi dans l’émission 90 Minutes. "Qu’est-ce qui a mal tourné ? Eh bien…"

"Je continue pour l’instant à m’entraîner. Je veux simplement rester en forme. Courtrai fait du bon travail, j’espère qu’ils pourront rejoindre la première division et continuer à progresser", a ajouté le joueur expérimenté.