"J'en ai marre qu'on commence à improviser avant les tournois" : l'avertissement clair à Rudi Garcia

Dans huit mois, les Diables Rouges seront plus que probablement de l'autre côté de l'Atlantique pour la Coupe du Monde. La réflexion quant au groupe à constituer habite sans doute déjà Rudi Garcia et son staff.

Après 2014, 2018 et 2022, les derniers résistants de la génération dorée s'apprêtent à disputer une quatrième Coupe du Monde de rang. Thibaut Courtois, Thomas Meunier, Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku forment, s'ils sont disponibles, l'ossature de l'équipe aux côtés d'autres certitudes comme Youri Tielemans et Jérémy Doku.

Autour d'eux, Rudi Garcia a appelé beaucoup de profils différents pour son entrée en fonction. De quoi lui permettre d'y voir plus clair sur les forces en présence. Qui aura réussi à marquer des points en vue de la Coupe du Monde de l'été prochain ? La question va commencer à être de plus en plus prégnante.

Pour Philippe Albert, Rudi Garcia doit aller dans le sens de la continuité : "J’espère qu’on ne va pas trop changer. J’en ai marre que, avant les tournois, on commence à improviser en sélectionnant un joueur qui réalise deux bons matches comme ce fût le cas auparavant".

Un groupe qui se construit

Sur la RTBF, le consultant estime que le sélectionneur ne doit pas nous réserver trop de surprises de dernières minutes : "J’ai envie que le groupe reste et vive ensemble. Attention, il peut encore se passer beaucoup de choses d’ici au Mondial".

Ses premiers essais ont conduit à l'avènement de Nicolas Raskin dans l'entrejeu : "Ce que j’aime chez lui, c’est qu’il protège sa défense. On a besoin de quelqu’un devant la défense, à la manière d’Axel Witsel. Il apporte un équilibre que les autres n’ont pas", poursuit Frédéric Waseige.

"Je considère que le joueur à cette place-là doit d’abord soulager sa défense. Dans son style de jeu, je trouve que c’est Onana qui le fait moins, même s’il est très utile dans un collectif", estime l'ancien du RFC Liège.