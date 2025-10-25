Un jeune talent d'Anderlecht veut s'imposer en numéro neuf : "Je me prends pour modèle Lukaku"

Le talent d'Anderlecht Terry Van De Ven (17 ans) veut se montrer avec les Futures maintenant que Mihajlo Cvetkovic a intégré le noyau A. Le jeune attaquant voit des similitudes avec Romelu Lukaku et considère Cvetkovic comme une source d'inspiration.

Mihajlo Cvetkovic semble désormais faire pleinement partie du noyau A d’Anderlecht. Cela signifie qu’un nouveau talent peut à son tour saisir sa chance chez les Futures. Terry Van De Ven espère que c’est maintenant son moment pour se montrer davantage.

L’attaquant de 17 ans voit déjà des similitudes entre lui et Romelu Lukaku. "Je me prends pour modèle Lukaku", confie Terry Van De Ven au micro du Nieuwsblad. "Je suis un bon finisseur, solide balle au pied et rapide, ce qui fait que je suis un peu du même type que Lukaku."

Mais il sait qu’il a encore du travail : "Évidemment, j’ai encore beaucoup à apprendre. Je dois notamment bouger davantage sans le ballon."

Terry Van De Ven considère déjà Mihajlo Cvetkovic comme un exemple

Ce week-end, il aura à nouveau l’occasion de faire ses preuves face à Lokeren, et les buts seront nécessaires. Les Futures restent certes sur cinq matchs sans défaite, mais quatre de leurs cinq dernières rencontres se sont soldées par un partage, ce qui rend la progression au classement difficile.





"L’égalisation tardive la semaine dernière contre Lommel a été une énorme libération et a donné beaucoup de confiance au groupe. L’ambiance est d’ailleurs excellente. Tout le monde veut rejoindre le noyau A, donc nous sommes peut-être concurrents, mais ce n’est pas l’impression que ça donne", explique l’attaquant d’Anderlecht.

Il espère être le prochain à rejoindre l’équipe première : "On s’encourage mutuellement et on se réjouit du succès des autres. C’est ainsi que Mihajlo Cvetkovic a franchi le pas, en passant par les Futures jusqu’à décrocher une place de titulaire avec les A. C’est fantastique, non ? Il est un exemple pour les autres Futures."