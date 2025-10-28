Des regrets pour les Mauves ? Parti libre d'Anderlecht, il frappe à la porte de l'équipe nationale senior

Des regrets pour les Mauves ? Parti libre d'Anderlecht, il frappe à la porte de l'équipe nationale senior
Photo: © photonews

L'été dernier, Ismaël Baouf a quitté librement Anderlecht pour rejoindre le SC Cambuur, en deuxième division néerlandaise, où il est rapidement devenu un titulaire indiscutable. Le mois dernier, il a participé avec les U20 du Maroc au Mondial organisé au Chili, qu'ils ont remporté.

Ces dernières années, Ismaël Baouf était reconnu comme un grand talent au sein de l'académie d’Anderlecht. D’autant plus surprenant fut le fait que le jeune Marocain (19 ans) a quitté librement les Bruxellois cet été pour tenter l’aventure aux Pays-Bas, à Cambuur.

Chez nos voisins, Baouf occupe pour l’instant la deuxième place en deuxième division. Lors du dernier Mondial U20, il a également impressionné dans l’équipe qui a finalement remporté le tournoi, composée de trois joueurs de Pro League : Ali Maamar, Anas Tajaouart (Anderlecht) et Yassine Khalifi (Charleroi).

Ismaël Baouf dans la présélection du Maroc

Ses excellentes performances n’ont pas échappé au sélectionneur marocain Walid Regragui. Il a convoqué le défenseur central pour la première fois dans la présélection de l’équipe A du Maroc, comme l’a annoncé Cambuur sur la page officielle du club.

Pour Baouf, qui avait rejoint Anderlecht en 2022 après avoir évolué pendant de longues années dans les équipes jeunes de Charleroi, la progression est fulgurante. Il pourrait donc faire ses débuts avec l’équipe A du Maroc dès le mois prochain.

Mais pour cela, il devra bien sûr intégrer la sélection définitive, qui sera annoncée prochainement. La prochaine trêve internationale se déroulera du 10 au 18 novembre, et Baouf devra donc encore patienter un peu afin de savoir s'il pourra, ou non, faire ses débuts avec les Lions de l'Atlas.

