"C'est là que notre relation a un peu cassé" : un ancien joueur de Besnik Hasi à cœur ouvert

Ce weekend, Besnik Hasi va retrouver Malines, qu'il coachait avant de revenir à Anderlecht. Certains joueurs auront sans doute certaines choses à lui prouver.

Samedi soir, si vous voyez Lion Lauberbach (garçon plutôt réservé à l'accoutumée) célébrer de manière plus ostentatoire que la moyenne après avoir marqué, ne soyez pas surpris. L'attaquant de Malines aura sans doute très envie de faire admirer son sens du but à Besnik Hasi au Lotto Park.

L'explication est à chercher du temps où Hasi coachait Malines et avait publiquement passé un savon à Lauberbach sur sa gestion des événements lors d'une défaite contre La Gantoise. "Lion fonce vers le but. Jordan Torunarigha a déjà une carte jaune. Il essaie de le faire tomber. Pourquoi ne tombes-tu pas ? Il reste debout pour essayer d'aller marquer, mais même à l'entraînement, il ne marque pas. Ça aurait été un carton rouge, avait-il pesté.

La revanche samedi ?

Interrogé sur le sujet par DAZN, le joueur allemand explique avoir tenté de relativiser sur le moment même. "Le lendemain, j'avais déjà oublié. Bien sûr, ce n'était pas agréable. Même ma famille se demandait pourquoi je ne réagissais pas plus. J'aurais pu m'énerver, mais à quoi bon ? J'ai pris ça comme une motivation, pour montrer que ce qu'il avait dit n'était pas vrai".

Mais les mots de son entraîneur l'ont tout de même touché : "J'ai trouvé ça injuste. Un coach doit toujours défendre ses joueurs. Tu peux en parler individuellement ou face à l'équipe, mais pas dans les médias. C'est un bon coach, on avait une bonne relation, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il dise une telle chose et je ne savais pas comment réagir".





"Oui, cela a un peu cassé notre relation. Pas totalement, mais un peu. Il s'est excusé le lendemain, devant toute l'équipe. Ca aurait été mieux de le faire en face-à-face. J'ai tout de même accepté ses excuses". Huit mois plus tard, les deux hommes se retrouvent. Besnik Hasi pourrait bien regretter une deuxième fois ses propos si son ancien joueur venait à marquer sous ses yeux.