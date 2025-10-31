"Ne venez pas salir ce déplacement de votre personne inutile" : les Storm Ultras unanimes avant le choc wallon

C'est jour de choc wallon, ce vendredi. Les Storm Ultras veulent éviter tout débordement et ont donc tenu à faire passer un message aux sympathisants carolos.

Au fil des années, les matchs entre Charleroi et le Standard sont toujours aussi chauds. La rencontre de ce soir ne devrait pas déroger à la règle et nous valoir quelques joutes verbales en tribune. Mais les Storm Ultras, principal groupe de supporters carolos, rappellent que tout cela doit rester dans la limite du tolérable.

"Soyons clairs : les groupes de supporters ont volontairement limité le nombre de fans Carolos ce soir comme c’est le cas depuis plusieurs années, malgré 1300 places possibles. Les raisons sont simples : diminuer le nombre de gens qui ne viennent que pour ce déplacement en mode place-to-be, ignorant les codes, se comportant comme de véritables veaux, transpirant le cas social, ou pire, s’étonnant de la présence de drapeaux ou de chants dans une tribune de supporters", commencent les Storm Ultras sur leur page Facebook.

Charleroi sait se regarder dans le miroir

"Sans condescendance, mais avec fermeté : les toilettes sont nos amies, et sans défense, elles ne méritent donc pas d’être fracassées stupidement et pour aucune raison. Tout objet en main…reste en main. Lancer quelque chose ne fera que nous attirer des ennuis. C’est un match qui dégage une certaine atmosphère, il ne doit cependant pas être arrêté d’aucune manière", poursuivent-ils.

Un message qui se veut dans l'intérêt de tous. "Notre ton est simple : celui d’éviter que les déplacements tant du côté du Standard que de notre côté se fassent sans fans, ce match étant en attente de validation du patrimoine mondial (probablement pas sélectionné mais on sait jamais)".

"Bref : pleins morts et autres cas sociaux, fétichistes sadiques envers les sanitaires, téléspectateurs amorphes en tribune, mythos et autres pinpinss, restez chez vous et ne venez pas salir ce déplacement de votre personne inutile qui profite uniquement de l’effet de groupe pour faire genre", concluent les Storm Ultras. Puissent-ils être entendus.

Suis Standard - Charleroi en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.

Jupiler Pro League
Charleroi
Standard

