Saga DAZN : réunion décisive ce vendredi, création d'une Pro League TV ? Voici les dernières informations

Le football belge risque de se retrouver en pleine crise médiatique. Les discussions entre DAZN, détenteur des droits de diffusion de la Pro League, et les opérateurs télécoms sont dans l'impasse. Ce vendredi pourrait marquer un tournant dans les négociations.

Selon des sources proches du dossier, DAZN envisagerait de résilier ou de rompre son contrat avec la Pro League, un scénario qui toucherait financièrement les clubs de manière significative. Une réunion décisive doit d'ailleurs avoir lieu ce vendredi.

Dans ce cas, les clubs professionnels belges pourraient se tourner vers une alternative : créer leur propre chaîne de télévision, à l'instar de la Ligue 1. L'expert en médias sportifs Pierre Maes, auteur du livre "Le business des droits TV du foot", estime que cette option est plus réaliste que beaucoup ne le pensent.

Une chaîne télévisée propre à la Pro League sur le modèle français ?

“Aujourd'hui, lancer une nouvelle chaîne n'est pas techniquement difficile", explique-t-il dans Trends Tendances. “Le vrai problème n'est pas le lancement, mais les revenus. Les clubs devront également se tourner vers les opérateurs télécoms pour rendre leur chaîne rentable.”

Selon Pierre Maes, la situation actuelle est le résultat d'une attitude inflexible des opérateurs télécoms. “Quand il est devenu clair cet été que les opérateurs restaient fermes dans les négociations, je savais que cela conduirait à une renégociation. C'est exactement ce qui se passe maintenant. Pour les clubs, ce n'est pas une bonne nouvelle, car ils perdent du temps et de l'argent.”





Si DAZN se retire finalement, un projet de Pro League TV semble être le plan d'urgence le plus réaliste. “Les clubs ont déjà fait savoir qu'ils étaient prêts à lancer leur propre chaîne", confirme Maes. “Dès que les droits seront libérés, les choses pourront évoluer très vite. Avec les bons partenaires, une telle chaîne pourrait être opérationnelle en quelques semaines, éventuellement avant le début des Play-Offs.”

Le contrat avec DAZN doit d'abord être résilié

Il y a cependant un obstacle majeur : les droits sont actuellement verrouillés jusqu'en 2030 par DAZN. “Tant que ce contrat n'est pas résilié, la Pro League ne peut rien entreprendre juridiquement", déclare Maes. “C'est la première chose qui doit être réglée. Ce n'est qu'après que l'on pourra commercialiser les droits de diffusion par soi-même.”

Entre-temps, les clubs observent l'avenir avec une inquiétude croissante. Le football belge a déjà perdu de nombreux abonnés télé, et certains se sont tournés vers des plateformes IPTV illégales. “Récupérer ces personnes sera un énorme défi", avertit Maes. “Mais si la Pro League parvient à bien commercialiser sa propre chaîne, cela pourrait être une occasion unique de reprendre enfin le contrôle du produit", conclut-il.