Saga DAZN : réunion décisive ce vendredi, création d'une Pro League TV ? Voici les dernières informations

Saga DAZN : réunion décisive ce vendredi, création d'une Pro League TV ? Voici les dernières informations

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le football belge risque de se retrouver en pleine crise médiatique. Les discussions entre DAZN, détenteur des droits de diffusion de la Pro League, et les opérateurs télécoms sont dans l'impasse. Ce vendredi pourrait marquer un tournant dans les négociations.

Selon des sources proches du dossier, DAZN envisagerait de résilier ou de rompre son contrat avec la Pro League, un scénario qui toucherait financièrement les clubs de manière significative. Une réunion décisive doit d'ailleurs avoir lieu ce vendredi.

Dans ce cas, les clubs professionnels belges pourraient se tourner vers une alternative : créer leur propre chaîne de télévision, à l'instar de la Ligue 1. L'expert en médias sportifs Pierre Maes, auteur du livre "Le business des droits TV du foot", estime que cette option est plus réaliste que beaucoup ne le pensent.

Une chaîne télévisée propre à la Pro League sur le modèle français ?

“Aujourd'hui, lancer une nouvelle chaîne n'est pas techniquement difficile", explique-t-il dans Trends Tendances. “Le vrai problème n'est pas le lancement, mais les revenus. Les clubs devront également se tourner vers les opérateurs télécoms pour rendre leur chaîne rentable.”

Selon Pierre Maes, la situation actuelle est le résultat d'une attitude inflexible des opérateurs télécoms. “Quand il est devenu clair cet été que les opérateurs restaient fermes dans les négociations, je savais que cela conduirait à une renégociation. C'est exactement ce qui se passe maintenant. Pour les clubs, ce n'est pas une bonne nouvelle, car ils perdent du temps et de l'argent.”

Si DAZN se retire finalement, un projet de Pro League TV semble être le plan d'urgence le plus réaliste. “Les clubs ont déjà fait savoir qu'ils étaient prêts à lancer leur propre chaîne", confirme Maes. “Dès que les droits seront libérés, les choses pourront évoluer très vite. Avec les bons partenaires, une telle chaîne pourrait être opérationnelle en quelques semaines, éventuellement avant le début des Play-Offs.”

Le contrat avec DAZN doit d'abord être résilié

Il y a cependant un obstacle majeur : les droits sont actuellement verrouillés jusqu'en 2030 par DAZN. “Tant que ce contrat n'est pas résilié, la Pro League ne peut rien entreprendre juridiquement", déclare Maes. “C'est la première chose qui doit être réglée. Ce n'est qu'après que l'on pourra commercialiser les droits de diffusion par soi-même.”

Entre-temps, les clubs observent l'avenir avec une inquiétude croissante. Le football belge a déjà perdu de nombreux abonnés télé, et certains se sont tournés vers des plateformes IPTV illégales. “Récupérer ces personnes sera un énorme défi", avertit Maes. “Mais si la Pro League parvient à bien commercialiser sa propre chaîne, cela pourrait être une occasion unique de reprendre enfin le contrôle du produit", conclut-il.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Anderlecht
Antwerp

Plus de news

Coupe de Belgique : du lourd pour Anderlecht, le Standard, l'Union et Bruges mieux servis

Coupe de Belgique : du lourd pour Anderlecht, le Standard, l'Union et Bruges mieux servis

06:00
Une catastrophe financière menace plusieurs clubs belges : verdict de DAZN vendredi

Une catastrophe financière menace plusieurs clubs belges : verdict de DAZN vendredi

30/10
Exploit du Beerschot en Croky Cup, le Cercle et Saint-Trond passent sans trembler

Exploit du Beerschot en Croky Cup, le Cercle et Saint-Trond passent sans trembler

23:37
Un changement venu de Belgique pourrait bouleverser la Ligue des champions

Un changement venu de Belgique pourrait bouleverser la Ligue des champions

14:00
3
Formé à Anderlecht et Genk, il n'a rien rapporté et vaut désormais 27 millions : "Ils ne croyaient pas en lui"

Formé à Anderlecht et Genk, il n'a rien rapporté et vaut désormais 27 millions : "Ils ne croyaient pas en lui"

11:40
"On ne craint pas Charleroi" : avec respect, mais confiance, Vincent Euvrard aborde son premier choc wallon Interview

"On ne craint pas Charleroi" : avec respect, mais confiance, Vincent Euvrard aborde son premier choc wallon

09:00
"Hasi, buiten" : les supporters d'Anderlecht sur le point d'obtenir gain de cause ?

"Hasi, buiten" : les supporters d'Anderlecht sur le point d'obtenir gain de cause ?

08:00
Après le cas De Cat, La Gantoise crée la surprise avant le Mondial U17

Après le cas De Cat, La Gantoise crée la surprise avant le Mondial U17

07:20
Beaucoup de blessés au Standard, peu de changements à Charleroi : les compositions probables du choc wallon Analyse

Beaucoup de blessés au Standard, peu de changements à Charleroi : les compositions probables du choc wallon

07:00
"Le Standard en Ligue 1 ? Je signe de suite" : Play-offs et match décisif en 2008, Pierre François surprend

"Le Standard en Ligue 1 ? Je signe de suite" : Play-offs et match décisif en 2008, Pierre François surprend

10:00
1
Le choc wallon entre le Standard et Charleroi pour lancer la 13e journée de Pro League (live 20h45)

Le choc wallon entre le Standard et Charleroi pour lancer la 13e journée de Pro League (live 20h45)

06:20
Rejeté à Genk, mais pilier des Diablotins, il préface le Mondial U17 : "Une revanche après la France" Interview

Rejeté à Genk, mais pilier des Diablotins, il préface le Mondial U17 : "Une revanche après la France"

11:00
Possible peine de prison pour Radja Nainggolan : Lokeren réagit... et essaie de rester réaliste

Possible peine de prison pour Radja Nainggolan : Lokeren réagit... et essaie de rester réaliste

12:00
Festival à Gand : les Buffalos humilient le Patro Eisden en Coupe de Belgique

Festival à Gand : les Buffalos humilient le Patro Eisden en Coupe de Belgique

23:05
Nicky Hayen au Celtic ? Il est en concurrence avec... un actuel adversaire des Diables, passé par Anderlecht

Nicky Hayen au Celtic ? Il est en concurrence avec... un actuel adversaire des Diables, passé par Anderlecht

09:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/10: Baouf - Hatenboer

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/10: Baouf - Hatenboer

21:40
Vers un changement d'attaquants au Standard ? "Je l'ai moins ressenti avec le duo Henry - Ayensa" Interview

Vers un changement d'attaquants au Standard ? "Je l'ai moins ressenti avec le duo Henry - Ayensa"

20:40
📷 Le Club de Bruges préparerait un coup qui ne plaira pas du tout au Lotto Park

📷 Le Club de Bruges préparerait un coup qui ne plaira pas du tout au Lotto Park

21:40
Anderlecht tranche : un joueur ne ferait plus partie des plans du club

Anderlecht tranche : un joueur ne ferait plus partie des plans du club

06:40
15/16 : comment la Coupe de Belgique a perdu toute sa magie Billet d'humeur

15/16 : comment la Coupe de Belgique a perdu toute sa magie

10:30
"L'Antwerp me manque" : Senne Lammens souligne la grande différence entre la Pro League et la Premier League

"L'Antwerp me manque" : Senne Lammens souligne la grande différence entre la Pro League et la Premier League

08:30
Matthieu Epolo serein avant le choc wallon : "Je n'aurai jamais peur de Charleroi" Interview

Matthieu Epolo serein avant le choc wallon : "Je n'aurai jamais peur de Charleroi"

18:40
📷 Tension avant le derby : les Ultras de Charleroi provoquent le Standard avec un message ironique

📷 Tension avant le derby : les Ultras de Charleroi provoquent le Standard avec un message ironique

17:30
1
Un nom sur toutes les lèvres, et bientôt sur le terrain avec la RAAL ? "Des paramètres personnels à analyser"

Un nom sur toutes les lèvres, et bientôt sur le terrain avec la RAAL ? "Des paramètres personnels à analyser"

07:40
Année civile terminée pour Marlon Fossey ? Sept absents au Standard contre Charleroi ! Interview

Année civile terminée pour Marlon Fossey ? Sept absents au Standard contre Charleroi !

14:15
Un ancien espoir du Standard relance sa carrière aux Pays-Bas

Un ancien espoir du Standard relance sa carrière aux Pays-Bas

21:20
Débuts parfaits pour Felice Mazzu : OHL s'impose avec la manière à Seraing en Croky Cup

Débuts parfaits pour Felice Mazzu : OHL s'impose avec la manière à Seraing en Croky Cup

22:43
Le Celtic fait les yeux doux à Nicky Hayen : voici pourquoi le coach pourrait dire oui

Le Celtic fait les yeux doux à Nicky Hayen : voici pourquoi le coach pourrait dire oui

21:00
Écarté par Rudi Garcia, un Diable Rouge se refait une place en Serie A

Écarté par Rudi Garcia, un Diable Rouge se refait une place en Serie A

22:21
Le futur du football belge ? Noah Fernandez vise un très grand club européen

Le futur du football belge ? Noah Fernandez vise un très grand club européen

22:04
1
L'Inter Milan craque pour un nouveau talent de Jupiler Pro League

L'Inter Milan craque pour un nouveau talent de Jupiler Pro League

19:00
🎥 "C'est bien pour ma carrière" : Yassine Khalifi revient sur le sacre du Maroc U20

🎥 "C'est bien pour ma carrière" : Yassine Khalifi revient sur le sacre du Maroc U20

30/10
Le Bayern de Kompany préparerait un gros coup du côté des Pays-Bas

Le Bayern de Kompany préparerait un gros coup du côté des Pays-Bas

20:23
La Juventus change de coach : Loïs Openda n'a plus le droit à l'erreur

La Juventus change de coach : Loïs Openda n'a plus le droit à l'erreur

20:00
Coupe du monde U17 : Noah Fernandez, le jeune prodige belge, annonce la couleur avec les Diablotins Interview

Coupe du monde U17 : Noah Fernandez, le jeune prodige belge, annonce la couleur avec les Diablotins

19:30
1
Jusqu'à cinq ans de prison : l'avenir de Radja Nainggolan s'assombrit

Jusqu'à cinq ans de prison : l'avenir de Radja Nainggolan s'assombrit

18:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 13
Standard Standard 20:45 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 01/11 Union SG Union SG
FC Bruges FC Bruges 01/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 01/11 KV Malines KV Malines
Westerlo Westerlo 02/11 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 02/11 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 02/11 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 02/11 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved