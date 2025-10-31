Stijn Stijnen se paie deux clubs de D1A : "Ils ne retirent même pas la moitié de ce qu'ils devraient"

Stijn Stijnen, l'entraîneur du Patro Eisden, reste fidèle à lui-même cette saison. L'ancien gardien de but du Club de Bruges et des Diables Rouges est conscient que son image ne plaît pas à tout le monde, mais il n'y prête pas attention.

"Je veux pouvoir grandir et avoir des ambitions, même si la perception autour de Stijn Stijnen l'empêche souven", explique-t-il dans Het Laatste Nieuws. Mais il n'a pas de regrets : "Pas du tout. Cela signifierait que je regrette qui je suis. Nous vivons dans un pays où les gens sont rapidement impressionnés, parfois même par un simple geste de la main. Mais je suis toujours resté moi-même, et je le resterai".

Selon Stijnen, l'essentiel est ce que l'on accomplit sur le terrain et en dehors. "Quand je vois combien on investit dans des clubs comme Louvain ou Westerlo, je me dis qu'ils n'en retirent même pas la moitié de ce qu'ils devraient. Au Patro, nous le faisons avec beaucoup moins de moyens, mais avec beaucoup plus de rendement".

Stijnen ne comprend pas la mauvaise image du club

L'entraîneur limbourgeois fait référence à la success story d'Anis Hadj Moussa, un joueur que le Patro a recruté à l'Olympic Charleroi : "Nous l'avons vendu en 2024 pour 4 millions d'euros à Feyenoord"

"Cet été, Benfica a offert 28 millions pour lui, mais Robin Van Persie a refusé. Il a littéralement dit : 'Je vais en faire 40 millions.' Et nous recevrons encore 3 à 4 millions lors de cette revente", rappelle Stijnen. "C'est cela qui donne envie à un propriétaire de soutenir un club".





"La saison dernière, sans lui, nous n'avons raté que de justesse la promotion en D1A», souligne Stijn Stijnen. "Cela prouve que notre structure fonctionne. Ce n'est pas seulement un succès individuel, mais aussi une continuité sportive".