Mathis Suray, le Carolo devenu chouchou du public aux Pays-Bas : "Je ne savais pas quoi faire"

Mathis Suray, le Carolo devenu chouchou du public aux Pays-Bas : "Je ne savais pas quoi faire"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Jusqu'il y a peu, peu de gens en dehors de la Belgique connaissaient le nom de Mathis Suray. Mais après ses prestations de haut niveau contre Aston Villa et l'Excelsior Rotterdam, l'ailier de 23 ans du Go Ahead Eagles est désormais acclamé à De Adelaarshorst.

"Je ne savais pas trop quoi faire quand les supporters ont commencé à chanter mon nom", sourit-il. "Mes coéquipiers m’ont simplement poussé vers l’avant. Un moment incroyable."

La dernière semaine d'octobre restera sans aucun doute la plus belle de sa jeune carrière. Deux buts contre l’Excelsior Rotterdam en championnat, et avant cela, ce magnifique but face à Aston Villa. "C’était l’un de mes plus beaux buts", confie Suray avec fierté dans le Algemeen Dagblad. "Contre un si grand club, avec un entraîneur de ce niveau, Unai Emery… ça m’a donné un sentiment extraordinaire. Quelle semaine !"

L'homme en forme qui a gardé son humilité

Malgré tout, Suray est resté d’une humilité désarmante. Le Belge, né à Charleroi, se déplace toujours simplement à vélo dans les rues de Deventer, la ville qui accueille les Go Ahead Eagles. "Pas de gros vélo hors de prix, juste un vélo ordinaire", raconte-t-il en riant. "J’en avais un rouge et jaune (NDLR : les couleurs du club) autrefois, mais on me l’a volé le jour de la Fête du Roi. Depuis, je préfère quelque chose de plus discret."

Cette simplicité le caractérise. Même lorsqu’il passait souvent sur le banc, il ne perdait jamais son calme. Son ancien entraîneur, Paul Simonis, s’en souvient bien. "Parfois, je lui annonçais qu’il ne serait pas titulaire, et il me répondait : ‘Coach, à votre place, je ne changerais pas non plus. Vous seriez fou de le faire.’ Un type comme ça, on lui souhaite de réussir. Il a la tête sur les épaules."

La saison de la révélation en Eredivisie ?

Avant de rejoindre Deventer, Suray était capitaine du FC Dordrecht. Lors de sa dernière saison en Keuken Kampioen Divisie (la deuxième division néerlandaise), il avait inscrit treize buts — pas mal pour quelqu’un que l’on disait “mal à l’aise devant le but”. Ces performances lui ont valu l’intérêt de plusieurs clubs d’Eredivisie, mais il a choisi en toute conscience le Go Ahead Eagles. "L’histoire du club et le discours de René Hake m’ont séduit. J’en suis un peu tombé amoureux", avoue-t-il.

Le football, il l’a dans le sang. Son père, Olivier Suray, a lui-même porté les couleurs d’Anderlecht et du Sporting Charleroi, même si son rêve de Coupe du monde 1994 s’est envolé à cause d’une blessure. Mathis en a tiré une leçon : rester calme et persévérer. Et c’est ce qu’il fait aujourd’hui, comme ailier gauche du Go Ahead Eagles.

Mathis Suray est pourtant un médian offensif de formation. Mais lorsqu’on lui demande s’il préférerait jouer au milieu de terrain, Suray esquisse un sourire. "Le coach serait fou de changer quoi que ce soit." Le Go Ahead Eagles est onzième du championnat et fonce droit vers son objectif : le maintien.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Charleroi
Mathis Suray

Plus de news

Fred Vanderbiest prend la défense d'Anderlecht : "Quand cette équipe tourne, mieux vaut ne pas être en face"

Fred Vanderbiest prend la défense d'Anderlecht : "Quand cette équipe tourne, mieux vaut ne pas être en face"

14:30
Après les critiques, Nilson Angulo a un mot pour Besnik Hasi

Après les critiques, Nilson Angulo a un mot pour Besnik Hasi

13:20
Besnik Hasi prend la défense d'un joueur très critiqué : "Il est top, c'est notre patron"

Besnik Hasi prend la défense d'un joueur très critiqué : "Il est top, c'est notre patron"

11:40
1
🎥 "Là, c'est une situation de merde, je n'y vais pas" : la réaction lunaire de John Textor face au RWDM

🎥 "Là, c'est une situation de merde, je n'y vais pas" : la réaction lunaire de John Textor face au RWDM

13:40
Un concurrent direct en visite : La Louvière peut réaliser une opération en or

Un concurrent direct en visite : La Louvière peut réaliser une opération en or

12:45
Rudi Garcia prend note : Mika Godts, l'homme en forme de l'Ajax

Rudi Garcia prend note : Mika Godts, l'homme en forme de l'Ajax

12:30
🎥 Une légende locale : le retour émouvant de Dries Mertens au Galatasaray

🎥 Une légende locale : le retour émouvant de Dries Mertens au Galatasaray

13:00
L'AC Milan prépare une belle récompense pour Alexis Saelemaekers

L'AC Milan prépare une belle récompense pour Alexis Saelemaekers

12:00
Le PSG retient son souffle avant le Bayern : un cadre incertain pour le choc

Le PSG retient son souffle avant le Bayern : un cadre incertain pour le choc

11:20
Bonne nouvelle pour Vincent Kompany : le Bayern sur le point de retrouver sa pépite

Bonne nouvelle pour Vincent Kompany : le Bayern sur le point de retrouver sa pépite

11:00
"Notre équipe a besoin de son leadership" : Antonio Conte impatient de retrouver Romelu Lukaku

"Notre équipe a besoin de son leadership" : Antonio Conte impatient de retrouver Romelu Lukaku

10:30
Un duel au sommet : le Bayern de Vincent Kompany roule sur tout... et envoie un avertissement au PSG

Un duel au sommet : le Bayern de Vincent Kompany roule sur tout... et envoie un avertissement au PSG

10:00
Onyedika prêt pour le Barça ? Le joueur et Nicky Hayen ne sont pas sur la même longueur d'onde

Onyedika prêt pour le Barça ? Le joueur et Nicky Hayen ne sont pas sur la même longueur d'onde

09:07
Avec la méthode Hubert, l'Union avance pas à pas : "C'est comme ça qu'on franchira les échelons"

Avec la méthode Hubert, l'Union avance pas à pas : "C'est comme ça qu'on franchira les échelons"

08:51
Dodi Lukebakio explose à Benfica : Mourinho a trouvé sa nouvelle arme

Dodi Lukebakio explose à Benfica : Mourinho a trouvé sa nouvelle arme

09:30
Le point faible du Club de Bruges ? : "Ils avaient la tête à la Ligue des champions"

Le point faible du Club de Bruges ? : "Ils avaient la tête à la Ligue des champions"

08:29
Adriano Bertaccini fait son mea culpa : "J'irai m'excuser dans le vestiaire auprès de toute l'équipe"

Adriano Bertaccini fait son mea culpa : "J'irai m'excuser dans le vestiaire auprès de toute l'équipe"

23:40
La revanche d'Angulo et les choix payants de Hasi : les notes d'Anderlecht face à Malines

La revanche d'Angulo et les choix payants de Hasi : les notes d'Anderlecht face à Malines

23:20
1
"Il n'aurait pas dû lui donner le ballon" : David Hubert surpris par le choix de son meilleur buteur

"Il n'aurait pas dû lui donner le ballon" : David Hubert surpris par le choix de son meilleur buteur

07:30
🎥 Pas impressionné par Anfield : quand Amadou Onana en vient aux mains avec un joueur de Liverpool

🎥 Pas impressionné par Anfield : quand Amadou Onana en vient aux mains avec un joueur de Liverpool

08:00
Pas de sifflets cette fois : un Anderlecht convaincant se rassure face à Malines

Pas de sifflets cette fois : un Anderlecht convaincant se rassure face à Malines

22:40
"Le Standard était prêt à faire un effort, moi aussi" : les révélations d'Andi Zeqiri

"Le Standard était prêt à faire un effort, moi aussi" : les révélations d'Andi Zeqiri

07:00
Virer Besnik Hasi ? Pour le remplacer par qui ? "Si les supporters ont gain de cause, je ne vois que lui"

Virer Besnik Hasi ? Pour le remplacer par qui ? "Si les supporters ont gain de cause, je ne vois que lui"

19:30
L'ouverture du score de l'Union fait polémique : "Le quatrième arbitre se prenait la tête entre les mains"

L'ouverture du score de l'Union fait polémique : "Le quatrième arbitre se prenait la tête entre les mains"

23:00
4
"Marc Wilmots a assumé qu'il s'était trompé" : les dessous du départ de Mircea Rednic

"Marc Wilmots a assumé qu'il s'était trompé" : les dessous du départ de Mircea Rednic

21:00
Charleroi se venge du choc wallon, Tubize-Braine et Mons surpris : les résumés de la soirée en D1 ACFF

Charleroi se venge du choc wallon, Tubize-Braine et Mons surpris : les résumés de la soirée en D1 ACFF

22:25
Hasi peut-il remotiver ses troupes (et ses supporters) ? Le onze probable du RSCA

Hasi peut-il remotiver ses troupes (et ses supporters) ? Le onze probable du RSCA

18:47
Au Standard, Vincent Euvrard fait revivre Hakim Sahabo : "Un départ ? Oui, il y a eu de l'hésitation" Interview

Au Standard, Vincent Euvrard fait revivre Hakim Sahabo : "Un départ ? Oui, il y a eu de l'hésitation"

18:40
L'Olympic au courage contre le RFC Liège, le RWDM rejoint : soirée à suspense en D1B

L'Olympic au courage contre le RFC Liège, le RWDM rejoint : soirée à suspense en D1B

22:00
Plombé par un ancien de Pro League : première défaite pour Sébastien Pocognoli à Monaco

Plombé par un ancien de Pro League : première défaite pour Sébastien Pocognoli à Monaco

21:40
1
Sale après-midi pour Karel Geraerts : Reims piégé par Dunkerque

Sale après-midi pour Karel Geraerts : Reims piégé par Dunkerque

21:20
Sans pitié pour son ancien entraîneur : le Club de Bruges en mode échauffement avant le FC Barcelone

Sans pitié pour son ancien entraîneur : le Club de Bruges en mode échauffement avant le FC Barcelone

20:10
🎥 L'affiche de la Bundesliga ? Vincent Kompany en fait son affaire : nouvelle démonstration du Bayern

🎥 L'affiche de la Bundesliga ? Vincent Kompany en fait son affaire : nouvelle démonstration du Bayern

20:30
Malines sur le point de voir sa pépite rejoindre l'Inter ? Vanderbiest met les choses au clair

Malines sur le point de voir sa pépite rejoindre l'Inter ? Vanderbiest met les choses au clair

16:30
Lancé par Lothar D'Hondt, l'Union enchaîne à Zulte Waregem, les meilleurs buteurs du championnat se répondent

Lancé par Lothar D'Hondt, l'Union enchaîne à Zulte Waregem, les meilleurs buteurs du championnat se répondent

17:58
2
Mission Premier League : Leandro Trossard guide Arsenal vers une nouvelle victoire

Mission Premier League : Leandro Trossard guide Arsenal vers une nouvelle victoire

19:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 Union SG Union SG
FC Bruges FC Bruges 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Malines KV Malines
Westerlo Westerlo 0-1 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 16:00 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 18:30 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 19:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved