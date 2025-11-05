📷 Le voilà enfin : le nouveau maillot des Diables Rouges officiellement dévoilé

📷 Le voilà enfin : le nouveau maillot des Diables Rouges officiellement dévoilé
Photo: © photonews
Les bruits de couloir devenaient de plus en plus insistants autour du design des nouveaux maillots des Diables Rouges. La vareuse a été officiellement présentée cette après-midi.

Encore une victoire contre le Kazakhstan ou le Liechtenstein et la Belgique validera sa place à la Coupe du Monde 2026. On connaît désormais le premier jeu de maillot que dont disposeront les Diables lors des prochains mois.

Cette après-midi, la fédération a dévoilé la prochaine vareuse pour les matchs à domicile. Sans surprise, la nouvelle tunique reste rouge, avec toutefois des tonalités plus flashs que ces dernières années.

Plusieurs clins d'oeil

En hommage à notre drapeau national, quelques touches de jaune et noir sont également observables sur les bords de manche et du col, tout comme les flammes et les tridents (symboles du diable) incrustés en fond.

"Le maillot rend également un hommage ludique à Manneken Pis, avec des crocs, une queue diabolique, un trident à la main et des flammes en guise de cheveux", explique le communiqué officiel de la fédération.

Cette nouvelle tenue sera sans doute déjà portée lors de la prochaine trêve internationale. Pour le deuxième jeu de maillot, il faudra en revanche encore un peu attendre. Mais le design qui a fuité amènera l'équipe à un look assez différent.

