📷 Un design assez différent de la tenue actuelle : le nouveau maillot extérieur des Diables a fuité

Après le maillot domicile, il semble que le nouveau maillot extérieur des Diables Rouges ait également fuité. Selon les informations généralement fiables de 'Footy Headlines', la Belgique jouera bientôt en bleu clair, avec des accents blancs et roses.

Le site, qui a déjà révélé à l'avance le design de maillots précédents, confirme que la nouvelle vareuse est conçue par Adidas. La tenue serait portée lors des matchs à l'extérieur de la prochaine Coupe du Monde.

Il y a deux semaines, le premier jeu de maillot présumé avait déjà fait surface : une pièce rouge vif avec des motif de flammes, un clin d'œil évident au surnom de notre équipe nationale.

Le nouveau maillot extérieur contraste fortement avec ce design flamboyant. Les couleurs douces et les motifs arrondis donnent au maillot un look frais et moderne.

Synonyme de succès ? C'est encore à voir

Les Diables Rouges devraient présenter leurs nouvelles tenues pour la première fois lors des matchs au Kazakhstan et contre le Liechtenstein, les 15 et 18 novembre.

Comme toujours lorsqu'un nouveau maillot est présenté, il faudra attendre les résultats de l'équipe avant de savoir si la tenue restera dans les mémoires. Car selon qu'elle soit associé à trois défaites en phase de poule ou au sacre mondial, la perception sera légèrement différente.