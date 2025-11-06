Dragué par le Standard cet été...et de retour face aux Rouches : un ancien du RFC Liège refait surface

Dragué par le Standard cet été...et de retour face aux Rouches : un ancien du RFC Liège refait surface
Photo: © photonews

Ryan Merlen était sur la touche depuis plusieurs semaines à Saint-Trond. Mais il s'entraîne à nouveau avec le groupe.

Avec sa saison à 8 buts et 4 assists en D1B, Ryan Merlen a suscité des convoitises cet été. Le Standard et Charleroi ont notamment tenté leur chance, tout comme Malines. Mais le Français a finalement quitté le RFC Liège pour s'installer à Saint-Trond.

Vu le début de saison des Canaris, requinqués par Wouter Vrancken, cela avait tout du bon choix. Mais le milieu du terrain doit se montrer patient. Lors des sept premiers matchs, il a commencé sur le banc, montant à chaque fois au jeu dans la dernière demi-heure.

Wouter Vrancken appréciait toutefois ses efforts à l'entraînement, le citant alors comme l'un des joueurs les plus susceptibles d'intégrer le onze avec Keisuke Goto (devenu titulaire depuis lors). Mais Merlen s'est blessé au mauvais moment.

Sept semaines à l'infirmerie

Victime d'une fracture du métatarse, le natif de Lens est absent depuis mi-septembre, manquant les six derniers matchs de championnat. Mais comme le rapporte Het Belang van Limburg, il a fait son retour à l'entraînement collectif cette semaine.

Ryan Merlen semble complètement rétabli, il entre donc en ligne de compte pour le match de ce weekend...face au Standard. Il ne manquera sans doute pas d'adresser un petit clin d'oeil à Reno Wilmots, qui l'a bien connu au RFC Liège et a soufflé son nom à son directeur sportif de père cet été.

