Le cul entre deux chaises : absent des deux sélections, ce binational va finalement passer la trêve...en club

Matías Fernández-Pardo passera la trêve internationale à Lille. Le jeune attaquant n'a été sélectionné ni par l'Espagne, ni par la Belgique.

Matías Fernández-Pardo vit une situation paradoxale. L'ancien prodige de La Gantoise est en super forme avec Lille, où il a d'ailleurs été élu joueur du mois de septembre. Mais en sélection, son cas est toujours aussi indécis.

Appelé en équipes d'âges belges jusqu'en mars 2024, le Bruxellois n'a jamais caché qu'il souhaitait faire honneur à ses racines et défendre les couleurs de l'Espagne. Les démarches pour changer de passeport sportif ont abouti à une première convocation avec la Rojita, les espoirs espagnols, en février dernier.

Mais de manière assez curieuse, il n'a toujours pas pu intégrer l'équipe. Contretemps médical, absence de la liste définitive pour l'Euro, refus de Lille de le voir aller à la Coupe du Monde espoirs : tout y est déjà passé. Cette fois, le joueur du LOSC est tout simplement absent du groupe.

Une situation qui commence à agacer

Sans toutes ces tergiversations, Matías Fernández-Pardo aurait également pu jouer pour l'Italie, mais le changement de nationalité sportive est limité à un par la FIFA. Il devra donc éclaircir la situation pour vivre une carrière internationale digne de ce nom.

Marca rapporte que là où la Belgique a encore espoir de le voir changer d'avis et a toujours un projet pour lui, avec la Coupe du Monde en ligne de mire, l'Espagne reste fidèle à sa ligne de conduite et ne met pas la pression sur les joueurs binationaux. Affaire à suivre en 2026.