🎥 En brouille avec la fédération, étincelant en club : le vilain petit canard des Diabotins frappe très fort

Mika Godts est une nouvelle fois absent de la liste des Diables et des espoirs. Pourtant, le garçon est en pleine forme, il l'a encore prouvé cette après-midi.

Cela commence à devenir une triste habitude : Mika Godts s'épanouit à Amsterdam mais grimace au moment des trèves internationales. Pas encore repris chez les Diables, il se fait également désirer chez les U21 : pas la moindre minute de jeu chez nos Diablotins.

Plusieurs fois appelé, l'ancienne pépite de Genk n'a pas honoré la moindre sélection. Une manière de bouder les U21 pour directement filer chez les 'grands' ? Toujours est-il que le joueur n'est désormais d'aucune des deux listes.

Toujours aussi facile balle au pied

Du côté d'Amsterdam, il a appris le licenciement de John Hetinga cette semaine, dans la foulée de la défaite 0-3 contre Galatasaray. Ce weekend, c'est l'adjoint Fred Grim qui a assuré l'intérim contre le FC Utrecht.

L'Ajax s'est incliné 2-1 contre les hommes de Ron Jans. Mika Godts a pourtant réduit la marque en inscrivant un but absolument sensationnelle, d'une frappe flottante des 25 mètres.

De wekelijkse klasseflits van Mika Godts! 🤷🇧🇪 pic.twitter.com/zTwMOdfFnj — Play Sports (@playsports) November 9, 2025

Un petit bijou qui n'a pas suffi à sauver l'Ajax (qui pourrait accuser sept points de retard sur le top 3) mais qui prouve une nouvelle fois que le Limbourgeois a de l'or dans les pieds. Le voilà à 5 buts et 4 assists sur les 8 derniers matchs d'Eredivisie.