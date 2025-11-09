🎥 En brouille avec la fédération, étincelant en club : le vilain petit canard des Diabotins frappe très fort

🎥 En brouille avec la fédération, étincelant en club : le vilain petit canard des Diabotins frappe très fort
Deviens fan de Belgique! 2606

Mika Godts est une nouvelle fois absent de la liste des Diables et des espoirs. Pourtant, le garçon est en pleine forme, il l'a encore prouvé cette après-midi.

Cela commence à devenir une triste habitude : Mika Godts s'épanouit à Amsterdam mais grimace au moment des trèves internationales. Pas encore repris chez les Diables, il se fait également désirer chez les U21 : pas la moindre minute de jeu chez nos Diablotins.

Plusieurs fois appelé, l'ancienne pépite de Genk n'a pas honoré la moindre sélection. Une manière de bouder les U21 pour directement filer chez les 'grands' ? Toujours est-il que le joueur n'est désormais d'aucune des deux listes.

Toujours aussi facile balle au pied

Du côté d'Amsterdam, il a appris le licenciement de John Hetinga cette semaine, dans la foulée de la défaite 0-3 contre Galatasaray. Ce weekend, c'est l'adjoint Fred Grim qui a assuré l'intérim contre le FC Utrecht.

L'Ajax s'est incliné 2-1 contre les hommes de Ron Jans. Mika Godts a pourtant réduit la marque en inscrivant un but absolument sensationnelle, d'une frappe flottante des 25 mètres.

Un petit bijou qui n'a pas suffi à sauver l'Ajax (qui pourrait accuser sept points de retard sur le top 3) mais qui prouve une nouvelle fois que le Limbourgeois a de l'or dans les pieds. Le voilà à 5 buts et 4 assists sur les 8 derniers matchs d'Eredivisie.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique

Plus de news

📷 Deux Diables made in Neerepde mais aussi un entraîneur belge : des invités remarqués au Lotto Park

📷 Deux Diables made in Neerepde mais aussi un entraîneur belge : des invités remarqués au Lotto Park

19:20
Schoofs titulaire devant son ancien public : suivez Malines - Union en direct commenté Live

Schoofs titulaire devant son ancien public : suivez Malines - Union en direct commenté

19:03
Abid coupable, Ayensa transparent : les notes du Standard après le revers à Saint-Trond Analyse

Abid coupable, Ayensa transparent : les notes du Standard après le revers à Saint-Trond

18:20
5
L'Olympic Charleroi quitte la lanterne rouge et met De Camargo sous pression, le RWDM battu

L'Olympic Charleroi quitte la lanterne rouge et met De Camargo sous pression, le RWDM battu

18:20
Puni pour ses erreurs, le Standard chute à Saint-Trond et signe la mauvaise opération

Puni pour ses erreurs, le Standard chute à Saint-Trond et signe la mauvaise opération

17:54
"D'abord la Coupe d'Europe et le top 3" : le nouveau CEO d'Anderlecht définit la marche à suivre

"D'abord la Coupe d'Europe et le top 3" : le nouveau CEO d'Anderlecht définit la marche à suivre

17:30
Mons rejoint par Tubize, la première d'Emilio Ferrera contre le SL 16 : le résumé de l'après-midi en D1 ACFF

Mons rejoint par Tubize, la première d'Emilio Ferrera contre le SL 16 : le résumé de l'après-midi en D1 ACFF

17:01
Cet Anderlecht-là mérite le top 3 : les notes des Mauves contre Bruges

Cet Anderlecht-là mérite le top 3 : les notes des Mauves contre Bruges

16:20
Le Club de Bruges retombe les pieds sur terre à Anderlecht : Hans Vanaken ne mâche pas ses mots

Le Club de Bruges retombe les pieds sur terre à Anderlecht : Hans Vanaken ne mâche pas ses mots

16:40
1
Pas de président tout puissant...ni d'argent qatari : les plans de Michael Verschueren pour Anderlecht

Pas de président tout puissant...ni d'argent qatari : les plans de Michael Verschueren pour Anderlecht

16:00
Supérieur à Bruges, le RSC Anderlecht prend trois points bien mérités

Supérieur à Bruges, le RSC Anderlecht prend trois points bien mérités

15:23
3
🎥 Pas de but de Mitongo ? Pas de problème : les U17 belges continuent l'aventure à la Coupe du Monde !

🎥 Pas de but de Mitongo ? Pas de problème : les U17 belges continuent l'aventure à la Coupe du Monde !

15:40
Que va changer le départ de Wouter Vandenhaute ? On fait le point

Que va changer le départ de Wouter Vandenhaute ? On fait le point

14:40
"On avait déjà donné notre parole à Aston Villa" : Amadou Onana aurait pu rejoindre un géant d'Angleterre

"On avait déjà donné notre parole à Aston Villa" : Amadou Onana aurait pu rejoindre un géant d'Angleterre

15:00
"Le problème avec Pocognoli,..." : les raisons du malaise de l'AS Monaco

"Le problème avec Pocognoli,..." : les raisons du malaise de l'AS Monaco

14:20
🎥 Même au Standard, on ne l'avait pas vu ainsi : Carl Hoefkens voit rouge et part en croisade à l'interview

🎥 Même au Standard, on ne l'avait pas vu ainsi : Carl Hoefkens voit rouge et part en croisade à l'interview

14:00
Introuvable à Yaoundé : la dernière polémique à dormir debout autour de Marc Brys au Cameroun

Introuvable à Yaoundé : la dernière polémique à dormir debout autour de Marc Brys au Cameroun

13:30
"Je suis fier de cette équipe" : la recette de Rik De Mil pour faire oublier la défaite au Standard Réaction

"Je suis fier de cette équipe" : la recette de Rik De Mil pour faire oublier la défaite au Standard

13:00
Stroeykens et Ngoy au coeur des tensions : la RDC et la Belgique à la lutte

Stroeykens et Ngoy au coeur des tensions : la RDC et la Belgique à la lutte

08:00
2
Réunion sans Besnik Hasi : les joueurs d'Anderlecht mettent les points sur les i

Réunion sans Besnik Hasi : les joueurs d'Anderlecht mettent les points sur les i

12:30
Nouvelle désillusion pour Sébastien Pocognoli et l'AS Monaco

Nouvelle désillusion pour Sébastien Pocognoli et l'AS Monaco

12:00
🎥 Charleroi aurait-il dû se retrouver à dix ? "Incroyable ! C'est arrivé juste devant moi" Réaction

🎥 Charleroi aurait-il dû se retrouver à dix ? "Incroyable ! C'est arrivé juste devant moi"

11:20
1
De titualire à fantôme : la lente disparition d'un Diable Rouge

De titualire à fantôme : la lente disparition d'un Diable Rouge

11:40
Anderlecht doit faire passer un message : battre Bruges serait le meilleur moyen

Anderlecht doit faire passer un message : battre Bruges serait le meilleur moyen

10:40
La nouvelle sensation du Standard avait tapé dans l'œil de Vincent Kompany

La nouvelle sensation du Standard avait tapé dans l'œil de Vincent Kompany

11:00
Le Bayern Munich freiné : Manuel Neuer dit tout haut ce que Vincent Kompany pensait tout bas

Le Bayern Munich freiné : Manuel Neuer dit tout haut ce que Vincent Kompany pensait tout bas

09:30
C'est fini : Wouter Vandenhaute quitte définitivement Anderlecht

C'est fini : Wouter Vandenhaute quitte définitivement Anderlecht

10:12
🎥 Splendide : Leandro Trossard allume la lucarne, mais Arsenal s'écroule à la fin

🎥 Splendide : Leandro Trossard allume la lucarne, mais Arsenal s'écroule à la fin

10:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/11: Tresoldi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/11: Tresoldi

09:00
La pépite du Club de Bruges affole la Serie A et la Bundesliga

La pépite du Club de Bruges affole la Serie A et la Bundesliga

09:00
Un transfert à 40 millions ? Le Club de Bruges sentirait le gros coup venir

Un transfert à 40 millions ? Le Club de Bruges sentirait le gros coup venir

08:40
"Peut-être qu'il regardera mes matchs" : Mihajlo Cvetkovic veut séduire... Vincent Kompany

"Peut-être qu'il regardera mes matchs" : Mihajlo Cvetkovic veut séduire... Vincent Kompany

08:20
Vincent Euvrard prendra-t-il le risque ? La composition probable du Standard à Saint-Trond Analyse

Vincent Euvrard prendra-t-il le risque ? La composition probable du Standard à Saint-Trond

07:00
Saint-Trond, un concurrent direct à battre pour le Standard afin de se rapprocher du top 6

Saint-Trond, un concurrent direct à battre pour le Standard afin de se rapprocher du top 6

06:30
🎥 Serie A : Saelemaekers marque, mais Milan bute sur un Diable Rouge et un ancien de Pro League

🎥 Serie A : Saelemaekers marque, mais Milan bute sur un Diable Rouge et un ancien de Pro League

06:00
🎥 Y avait-il carton rouge pour Owen Maës ? Frédéric Taquin refuse toute polémique

🎥 Y avait-il carton rouge pour Owen Maës ? Frédéric Taquin refuse toute polémique

23:20
1

Plus de news

Les plus populaires

WC Qualification (Europe)

 Journée 9
Norvège Norvège 13/11 Estonie Estonie
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 13/11 Islande Islande
Arménie Arménie 13/11 Hongrie Hongrie
France France 13/11 Ukraine Ukraine
Moldavie Moldavie 13/11 Italie Italie
Angleterre Angleterre 13/11 Serbie Serbie
Andorre Andorre 13/11 Albanie Albanie
Irlande Irlande 13/11 Portugal Portugal
Finlande Finlande 14/11 Malte Malte
Luxembourg Luxembourg 14/11 Allemagne Allemagne
Gibraltar Gibraltar 14/11 Montenegro Montenegro
Croatie Croatie 14/11 Iles Féroë Iles Féroë
Pologne Pologne 14/11 Pays-Bas Pays-Bas
Slovaquie Slovaquie 14/11 Irlande du Nord Irlande du Nord
Kazakhstan Kazakhstan 15/11 Belgique Belgique
Georgie Georgie 15/11 Espagne Espagne
Chypre Chypre 15/11 Autriche Autriche
Liechtenstein Liechtenstein 15/11 Pays de Galles Pays de Galles
Turquie Turquie 15/11 Bulgarie Bulgarie
Slovénie Slovénie 15/11 Kosovo Kosovo
Suisse Suisse 15/11 Suède Suède
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 15/11 Roumanie Roumanie
Danemark Danemark 15/11 Biélorussie Biélorussie
Grèce Grèce 15/11 Ecosse Ecosse
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved