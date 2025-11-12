Quel statut pour Charles De Ketelaere en sélection ? "Je pense que l'entraîneur le voit aussi"

Qui occupera la pointe de l'attaque contre le Kazakhstan et le Liechtenstein ? L'un des candidats est Charles De Ketelaere, qui était présent en conférence de presse ce mercredi.

Les Diables Rouges sont arrivés ce mardi au Proximus Basecamp de Tubize, avec une première conférence de presse prévue ce mercredi. Amadou Onana et Charles De Ketelaere se sont présentés devant la presse (vous pouvez retrouver les propos d'Onana par ici).

Si Onana a de grandes chances d'être titulaire, Charles De Ketelaere sera certainement placé en concurrence avec Loïs Openda ou même Romeo Vermant, pour une place en pointe.

"Je ne sais pas si j'ai la sensation d'être l'attaquant n°1 en l'absence de Lukaku. J'ai confiance en moi et en l'équipe", relativise le joueur de l'Atalanta Bergame.

De Ketelaere avait notamment été titularisé lors du match aller face au Kazahstan, et avait livré un excellent match. Le mois dernier, il retrouvait le onze face au Pays de Galles. "J'ai eu d'excellentes sensations. Peu importe où je joue, mais ce serait bien de pouvoir continuer à ce poste", reconnaît-il.

" Je peux aussi jouer derrière les attaquants ou sur les ailes, mais je me sens bien en ce moment en tant qu'avant-centre et je pense que l'entraîneur le voit aussi », a précise De Ketelaere, qui espère donc pouvoir enchaîner ce samedi.