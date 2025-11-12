Amadou Onana prévient avant le déplacement au Kazakhstan : "Pas d'excuses"

De retour en très grande forme avec Aston Villa, Amadou Onana retrouve également les Diables Rouges avec de l'ambition.

La semaine internationale a débuté cette semaine à Tubize et ce mercredi, deux Diables Rouges se sont présentés en conférence de presse : Charles De Ketelaere et Amadou Onana. Ce dernier a manqué deux matchs internationaux en septembre, mais est désormais prêt à enchaîner et à retrouver une place de titulaire, comme au Pays de Galles en octobre dernier.

Il pourrait ainsi en profiter pour fêter la qualification des Diables pour la Coupe du Monde, du moins s'ils évitent une grosse contre-performance au Kazakhstan. "Tout le monde nous voit gagner 0-6, mais ce ne sera pas facile", prévient Onana depuis Tubize.

Onana enfin buteur avec les Diables Rouges ?

"Le Pays de Galles et la Macédoine du Nord ont connu des difficultés là-bas. On est conscient du danger, il ne faut pas regarder les scores de septembre", ajoute le milieu de terrain. "Mais je n'ai pas envie d'avoir une excuse, comme la température ou le décalage horaire. On est des professionnels, on joue depuis longtemps et ça fait partie du jeu".

Après 24 caps, ce sera peut-être aussi l'occasion pour Amadou Onana d'inscrire son premier but en équipe nationale. Un moment qu'il attend avec impatience, lui qui a inscrit un premier but cette saison avec Aston Villa le week-end dernier.

"J'espère marquer avec les Diables, ça fait longtemps que j'attends ce premier but. Mais mon focus n'est pas là-dessus, l'objectif est d'aider l'équipe du mieux que je peux. On veut évidemment prendre les trois points", conclut Onana.