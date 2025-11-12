Amadou Onana prévient avant le déplacement au Kazakhstan : "Pas d'excuses"

Amadou Onana prévient avant le déplacement au Kazakhstan : "Pas d'excuses"
Photo: © photonews
Deviens fan de Belgique! 2606

De retour en très grande forme avec Aston Villa, Amadou Onana retrouve également les Diables Rouges avec de l'ambition.

La semaine internationale a débuté cette semaine à Tubize et ce mercredi, deux Diables Rouges se sont présentés en conférence de presse : Charles De Ketelaere et Amadou Onana. Ce dernier a manqué deux matchs internationaux en septembre, mais est désormais prêt à enchaîner et à retrouver une place de titulaire, comme au Pays de Galles en octobre dernier.

Il pourrait ainsi en profiter pour fêter la qualification des Diables pour la Coupe du Monde, du moins s'ils évitent une grosse contre-performance au Kazakhstan. "Tout le monde nous voit gagner 0-6, mais ce ne sera pas facile", prévient Onana depuis Tubize. 

Onana enfin buteur avec les Diables Rouges ? 

"Le Pays de Galles et la Macédoine du Nord ont connu des difficultés là-bas. On est conscient du danger, il ne faut pas regarder les scores de septembre", ajoute le milieu de terrain. "Mais je n'ai pas envie d'avoir une excuse, comme la température ou le décalage horaire. On est des professionnels, on joue depuis longtemps et ça fait partie du jeu".

Après 24 caps, ce sera peut-être aussi l'occasion pour Amadou Onana d'inscrire son premier but en équipe nationale. Un moment qu'il attend avec impatience, lui qui a inscrit un premier but cette saison avec Aston Villa le week-end dernier. 

"J'espère marquer avec les Diables, ça fait longtemps que j'attends ce premier but. Mais mon focus n'est pas là-dessus, l'objectif est d'aider l'équipe du mieux que je peux. On veut évidemment prendre les trois points", conclut Onana. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Amadou Onana

Plus de news

Un joueur de D1B en clinique de désintoxication ? Il nie fermement les faits

Un joueur de D1B en clinique de désintoxication ? Il nie fermement les faits

17:30
Quel statut pour Charles De Ketelaere en sélection ? "Je pense que l'entraîneur le voit aussi"

Quel statut pour Charles De Ketelaere en sélection ? "Je pense que l'entraîneur le voit aussi"

15:20
Ilay Camara n'a pas tourné le dos aux Diables par hasard : "Le Sénégal a un plan clair"

Ilay Camara n'a pas tourné le dos aux Diables par hasard : "Le Sénégal a un plan clair"

17:00
Sans Thibaut Courtois, qui sera entre les perches ? "J'opterais pour lui"

Sans Thibaut Courtois, qui sera entre les perches ? "J'opterais pour lui"

13:30
Cristiano Ronaldo commence à voir la fin approcher : "Il y aura des larmes"

Cristiano Ronaldo commence à voir la fin approcher : "Il y aura des larmes"

16:20
La nouvelle arme de Felice Mazzu : vers le retour d'une espèce en voie de disparition en Pro League ?

La nouvelle arme de Felice Mazzu : vers le retour d'une espèce en voie de disparition en Pro League ?

16:40
Wouter Vandenhaute quitte aussi son poste à la Pro League : voici son remplaçant

Wouter Vandenhaute quitte aussi son poste à la Pro League : voici son remplaçant

16:00
La Pro League temporise encore dans le dossier l'opposant à DAZN

La Pro League temporise encore dans le dossier l'opposant à DAZN

15:40
Les Francs Borains se séparent d'Igor De Camargo... et annoncent déjà son successeur !

Les Francs Borains se séparent d'Igor De Camargo... et annoncent déjà son successeur !

15:00
Marc Wilmots connaît sa sanction après avoir tenu des propos déplacés sur l'arbitrage

Marc Wilmots connaît sa sanction après avoir tenu des propos déplacés sur l'arbitrage

14:40
1
Enfin : l'Antwerp annonce la date d'ouverture de sa nouvelle tribune

Enfin : l'Antwerp annonce la date d'ouverture de sa nouvelle tribune

14:00
🎥 "Hans, va-t'en!" : DAZN dévoile les échanges entre Erik Lambrechts et Hans Vanaken

🎥 "Hans, va-t'en!" : DAZN dévoile les échanges entre Erik Lambrechts et Hans Vanaken

11:20
Neymar dans la tourmente : "Il a le culot de se plaindre alors qu'il ne fout rien"

Neymar dans la tourmente : "Il a le culot de se plaindre alors qu'il ne fout rien"

13:00
Marc Overmars va-t-il quitter l'Antwerp ?

Marc Overmars va-t-il quitter l'Antwerp ?

12:40
Arthur Vermeeren comparé à une vraie légende par l'un de ses anciens coachs

Arthur Vermeeren comparé à une vraie légende par l'un de ses anciens coachs

12:20
Le RWDM évite de justesse le pire mais va rester sous surveillance

Le RWDM évite de justesse le pire mais va rester sous surveillance

12:00
Des joueurs millionnaires grâce à deux matchs et un onze made in Pro League ? Le Congo joue très gros

Des joueurs millionnaires grâce à deux matchs et un onze made in Pro League ? Le Congo joue très gros

11:40
Le Diablotin le moins connu évolue pourtant en Espagne

Le Diablotin le moins connu évolue pourtant en Espagne

11:00
Kevin MacAllister, quatrième international argentin passé par la Pro League : vous rappelez-vous des autres?

Kevin MacAllister, quatrième international argentin passé par la Pro League : vous rappelez-vous des autres?

10:30
Une piste à oublier pour Philippe Clément : "Il n'est pas candidat"

Une piste à oublier pour Philippe Clément : "Il n'est pas candidat"

10:00
Triste histoire : un ex-jeune d'Anderlecht, Malines ou encore Charleroi sous bracelet électronique

Triste histoire : un ex-jeune d'Anderlecht, Malines ou encore Charleroi sous bracelet électronique

09:30
Le dossier DAZN au coeur de l'AG de la Pro League : voici les options sur la table

Le dossier DAZN au coeur de l'AG de la Pro League : voici les options sur la table

09:00
Un retour très attendu avec les Espoirs : "C'était le moment idéal"

Un retour très attendu avec les Espoirs : "C'était le moment idéal"

08:30
Un ex-compère d'Eden Hazard à Chelsea victime de soucis cardiaques : fin de carrière anticipée ?

Un ex-compère d'Eden Hazard à Chelsea victime de soucis cardiaques : fin de carrière anticipée ?

08:00
Étonnant : porté disparu, un joueur de Lokeren retrouvé... en Thaïlande

Étonnant : porté disparu, un joueur de Lokeren retrouvé... en Thaïlande

07:40
Les jeunes les plus chers du monde : Karetsas déjà à 30M€, Anderlecht bien représenté avec trois talents

Les jeunes les plus chers du monde : Karetsas déjà à 30M€, Anderlecht bien représenté avec trois talents

07:20
1
Plusieurs matchs de suspension pour Owen Maës après son carton rouge face à l'Antwerp ?

Plusieurs matchs de suspension pour Owen Maës après son carton rouge face à l'Antwerp ?

07:00
À quand la fin de carrière pour Christian Benteke ? Le joueur répond très franchement

À quand la fin de carrière pour Christian Benteke ? Le joueur répond très franchement

06:30
Frustré par ses équipiers au Standard, Matthieu Epolo peut vite tourner la page : "Je sais déjà si je jouerai" Interview

Frustré par ses équipiers au Standard, Matthieu Epolo peut vite tourner la page : "Je sais déjà si je jouerai"

06:00
"À tous les Belges, je suis vraiment désolé" : Samuel Umtiti présente ses excuses à la Belgique

"À tous les Belges, je suis vraiment désolé" : Samuel Umtiti présente ses excuses à la Belgique

23:00
Absence confirmée ? La Fédération belge donne des nouvelles de la blessure de Thibaut Courtois

Absence confirmée ? La Fédération belge donne des nouvelles de la blessure de Thibaut Courtois

17:55
3
"Ma mère m'a laissé à la gare quand j'avais 4 ans" : Alexis André Jr. se confie sur son enfance difficile

"Ma mère m'a laissé à la gare quand j'avais 4 ans" : Alexis André Jr. se confie sur son enfance difficile

22:30
La Belgique U17 va-t-elle remporter la Coupe du monde ? Le capitaine met en garde ses coéquipiers

La Belgique U17 va-t-elle remporter la Coupe du monde ? Le capitaine met en garde ses coéquipiers

22:00
🎥 Un jeune supporter chanceux : l'arrivée des Diables à Tubize, avec un petit nouveau parmi les premiers

🎥 Un jeune supporter chanceux : l'arrivée des Diables à Tubize, avec un petit nouveau parmi les premiers

11/11
Genk n'en pouvait plus : "La trêve internationale arrive à point nommé"

Genk n'en pouvait plus : "La trêve internationale arrive à point nommé"

21:40
La Belgique U17 hérite d'un tirage particulièrement difficile

La Belgique U17 hérite d'un tirage particulièrement difficile

19:00

Plus de news

Les plus populaires

WC Qualification (Europe)

 Journée 9
Norvège Norvège 13/11 Estonie Estonie
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 13/11 Islande Islande
Arménie Arménie 13/11 Hongrie Hongrie
France France 13/11 Ukraine Ukraine
Moldavie Moldavie 13/11 Italie Italie
Angleterre Angleterre 13/11 Serbie Serbie
Andorre Andorre 13/11 Albanie Albanie
Irlande Irlande 13/11 Portugal Portugal
Finlande Finlande 14/11 Malte Malte
Luxembourg Luxembourg 14/11 Allemagne Allemagne
Gibraltar Gibraltar 14/11 Montenegro Montenegro
Croatie Croatie 14/11 Iles Féroë Iles Féroë
Pologne Pologne 14/11 Pays-Bas Pays-Bas
Slovaquie Slovaquie 14/11 Irlande du Nord Irlande du Nord
Kazakhstan Kazakhstan 15/11 Belgique Belgique
Georgie Georgie 15/11 Espagne Espagne
Chypre Chypre 15/11 Autriche Autriche
Liechtenstein Liechtenstein 15/11 Pays de Galles Pays de Galles
Turquie Turquie 15/11 Bulgarie Bulgarie
Slovénie Slovénie 15/11 Kosovo Kosovo
Suisse Suisse 15/11 Suède Suède
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 15/11 Roumanie Roumanie
Danemark Danemark 15/11 Biélorussie Biélorussie
Grèce Grèce 15/11 Ecosse Ecosse
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved