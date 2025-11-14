Anthony Moris fait suer l'Allemagne, un troisième qualifié européen connu : le résumé de la soirée

Anthony Moris fait suer l'Allemagne, un troisième qualifié européen connu : le résumé de la soirée
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 se sont poursuivies ce soir. Petit tour d'horizon aux quatre coins de l'Europe.

L'une des affiches de la soirée se déroulait à quelques jets de pierre de la frontière belge, avec le déplacement de l'Allemagne au Luxembourg. Comme de coutume, Anthony Moris et Laurent Jans étaient titulaires côté luxembourgeois.

Les locaux ont livré un match très méritant. Anthony Moris a dû sortir quelques arrêts de grande classe pour garder le 0-0 jusqu'à la mi-temps, mais l'Allemagne a aussi souffert, se faisant même par moment dominer par son hôte. La Mannschaft a attendu la reprise pour frapper.

C'est sur une action fulgurante de Leroy Sané sur la gauche que les Allemands ont ouvert le score, avec Nick Woltemade pour faire sauter le verrou. L'attaquant de Newcastle s'est même offert un doublé à 20 minutes du terme pour sécuriser la victoire 0-2 des siens.

Encore pas mal d'indécision

L'Allemagne a été bien inspirée de s'imposer, puisque dans le même temps, la Slovaquie a vaincu l'Irlande du Nord 1-0 pour rester co-leader du groupe. Lundi, Allemands et Slovaques se disputeront la qualification directe pour la Coupe du Monde.

Autre grande nation du football européen contestée, les Pays-Bas ont été menés en Pologne. Servi par Robert Lewandowski, Jakub Kaminski a ouvert le score juste avant la mi-temps. Mais les Oranje ont répliqué via Memphis Depay, le meilleur buteur de leur histoire, dès le début de la deuxième mi-temps. 1-1, score final, le partage permet aux Néerlandais de garder trois points d'avance sur leur adversaire du soir, mais pas encore d'assurer leur présence au Mondial. Pour cela, il faudra gagner contre la Lituanie lundi.

La Croatie a en revanche validé sa qualification. Pourtant, ce sont bien les Îles Féroé qui ont ouvert le score à la surprise générale, avant que les Croates ne renversent la situation grâce à Joško Gvardiol, Petar Musa et Nikola Vlašić pour rejoindre la France et l'Angleterre parmi les équipes européennes qualifiées.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Pologne
Pays-Bas

Plus de news

Youri Tielemans sera-t-il vraiment titulaire ? "Il y a un plan avec le staff d'Aston Villa"

Youri Tielemans sera-t-il vraiment titulaire ? "Il y a un plan avec le staff d'Aston Villa"

22:30
Pas là pour cirer le banc : Kevin Mac Allister passe des bras de David Hubert à ceux de Leo Messi

Pas là pour cirer le banc : Kevin Mac Allister passe des bras de David Hubert à ceux de Leo Messi

22:00
Où cela a-t-il foiré avec Mircea Rednic au Standard ? La réponse très honnête de son adjoint

Où cela a-t-il foiré avec Mircea Rednic au Standard ? La réponse très honnête de son adjoint

21:40
Fera-t-il mieux que De Camargo ? Le premier recadrage d'Yves Vanderhaeghe chez les Francs Borains

Fera-t-il mieux que De Camargo ? Le premier recadrage d'Yves Vanderhaeghe chez les Francs Borains

21:20
Plusieurs diffuseurs ont tenté le coup : voici où suivre le Mondial...et rester éveillé jusqu'à 5h du matin

Plusieurs diffuseurs ont tenté le coup : voici où suivre le Mondial...et rester éveillé jusqu'à 5h du matin

21:00
Duranville y a cru, en vain : les Diablotins retombent dans leurs travers et font la mauvaise opération

Duranville y a cru, en vain : les Diablotins retombent dans leurs travers et font la mauvaise opération

20:36
2
Le 6-0 du mois de septembre ne leur a pas suffi : la déclaration osée du sélectionneur kazakh sur Jérémy Doku

Le 6-0 du mois de septembre ne leur a pas suffi : la déclaration osée du sélectionneur kazakh sur Jérémy Doku

19:30
Antoine Colassin retrouve le chemin des filets : Charleroi garde le rythme face à une équipe en forme

Antoine Colassin retrouve le chemin des filets : Charleroi garde le rythme face à une équipe en forme

20:00
"Il va débuter" : Rudi Garcia dévoile un titulaire...avant de douter après l'entraînement du jour

"Il va débuter" : Rudi Garcia dévoile un titulaire...avant de douter après l'entraînement du jour

18:40
L'énorme erreur de Brian Riemer et Jesper Fredberg à Anderlecht : "Ça me fait penser à Kanté" Analyse

L'énorme erreur de Brian Riemer et Jesper Fredberg à Anderlecht : "Ça me fait penser à Kanté"

19:00
La Gantoise encore dans le vert : les clubs devraient s'inspirer du plan de relance de Sam Baro

La Gantoise encore dans le vert : les clubs devraient s'inspirer du plan de relance de Sam Baro

18:20
Chez les Diables, l'attention se porte surtout sur un seul homme : "Ils l'ont ignoré trop longtemps"

Chez les Diables, l'attention se porte surtout sur un seul homme : "Ils l'ont ignoré trop longtemps"

17:30
Incident autour du père d'Aleksandar Stankovic : limogeage brutal après une altercation avec un journaliste

Incident autour du père d'Aleksandar Stankovic : limogeage brutal après une altercation avec un journaliste

18:00
Il n'y a pas qu'en Pro League : ce club de D1 ACFF rêve d'un stade de 8.000 places à 20 millions d'euros !

Il n'y a pas qu'en Pro League : ce club de D1 ACFF rêve d'un stade de 8.000 places à 20 millions d'euros !

17:00
"Cela nous aide" : un Belge a refusé de rejoindre les Diables Rouges pour rester avec les U21

"Cela nous aide" : un Belge a refusé de rejoindre les Diables Rouges pour rester avec les U21

16:00
Les U21 d'Arsenal débarquent en Belgique pour affronter un club belge en amical

Les U21 d'Arsenal débarquent en Belgique pour affronter un club belge en amical

16:30
1
🎥 La Belgique U17 s'incline contre le champion d'Europe et quitte bien trop tôt la Coupe du monde

🎥 La Belgique U17 s'incline contre le champion d'Europe et quitte bien trop tôt la Coupe du monde

15:30
14
Frustré, ce grand talent espagnol va écourter son prêt en Pro League et retourner en Angleterre

Frustré, ce grand talent espagnol va écourter son prêt en Pro League et retourner en Angleterre

15:00
"Pas uniquement un choix du cœur" : Stanis Idumbo, qui peut choisir entre trois sélections, se confie

"Pas uniquement un choix du cœur" : Stanis Idumbo, qui peut choisir entre trois sélections, se confie

14:30
1
Qui pour remplacer Zeno Debast chez les Diables ? Voici les chances des deux candidats

Qui pour remplacer Zeno Debast chez les Diables ? Voici les chances des deux candidats

13:30
Flop total en Belgique, il devient international néerlandais... et fait sensation

Flop total en Belgique, il devient international néerlandais... et fait sensation

12:40
Plein de joueurs de Pro League, dont deux Anderlechtois, s'affrontent et se quittent dos à dos en sélection

Plein de joueurs de Pro League, dont deux Anderlechtois, s'affrontent et se quittent dos à dos en sélection

14:00
Anderlecht veut agir rapidement pour Nathan De Cat : le plan rêvé par les Mauves

Anderlecht veut agir rapidement pour Nathan De Cat : le plan rêvé par les Mauves

11:30
Bientôt la retraite internationale pour Anthony Moris ? Voici sa réponse... catégorique

Bientôt la retraite internationale pour Anthony Moris ? Voici sa réponse... catégorique

13/11
Chaos au Cameroun : ça sent la fin pour Marc Brys, qui trace déjà son futur

Chaos au Cameroun : ça sent la fin pour Marc Brys, qui trace déjà son futur

13:00
Un ex-sélectionneur des Diables et un ancien gardien de Pro League des années 90 proches du Mondial

Un ex-sélectionneur des Diables et un ancien gardien de Pro League des années 90 proches du Mondial

12:20
Tensions au Napoli : Antonio Conte très critiqué, Romelu Lukaku joue le tampon pour son entraîneur

Tensions au Napoli : Antonio Conte très critiqué, Romelu Lukaku joue le tampon pour son entraîneur

12:00
🎥 "De la malchance" : Roberto Martinez justifie le coup de sang fatal de Cristiano Ronaldo

🎥 "De la malchance" : Roberto Martinez justifie le coup de sang fatal de Cristiano Ronaldo

11:00
Quatre clubs de D1A veulent rapidement un nouveau stade : voici l'évolution des différents dossiers

Quatre clubs de D1A veulent rapidement un nouveau stade : voici l'évolution des différents dossiers

10:30
🎥 Chancel Mbemba, le héros : le Congo et ses "anciens belges" se rapprochent du Mondial 2026

🎥 Chancel Mbemba, le héros : le Congo et ses "anciens belges" se rapprochent du Mondial 2026

09:30
1
Gill Swerts privé de cinq titulaires : pourquoi les Diablotins jouent une rencontre capitale ce vendredi soir

Gill Swerts privé de cinq titulaires : pourquoi les Diablotins jouent une rencontre capitale ce vendredi soir

10:00
Un défi de taille : voici comment Bob Browaeys va utiliser Nathan De Cat et Jorthy Mokio au Mondial U17

Un défi de taille : voici comment Bob Browaeys va utiliser Nathan De Cat et Jorthy Mokio au Mondial U17

09:00
Felice Mazzù relance William Balikwisha, qui répond : Liège battu sèchement à Louvain en amical

Felice Mazzù relance William Balikwisha, qui répond : Liège battu sèchement à Louvain en amical

08:30
🎥 Ronaldo exclu, la France qualifiée, la Norvège écrit l'histoire : les enseignements de la soirée

🎥 Ronaldo exclu, la France qualifiée, la Norvège écrit l'histoire : les enseignements de la soirée

07:40
Ça se confirme : voici les adversaires des Diables pour le mois de mars et la préparation à la Coupe du monde

Ça se confirme : voici les adversaires des Diables pour le mois de mars et la préparation à la Coupe du monde

08:00
1
La discussion qu'Anthony Moris n'a pas oubliée avec Sébastien Pocognoli avant son départ...

La discussion qu'Anthony Moris n'a pas oubliée avec Sébastien Pocognoli avant son départ...

13/11

Plus de news

Les plus populaires

WC Qualification (Europe)

 Journée 9
Norvège Norvège 4-1 Estonie Estonie
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 0-2 Islande Islande
Arménie Arménie 0-1 Hongrie Hongrie
France France 4-0 Ukraine Ukraine
Moldavie Moldavie 0-2 Italie Italie
Angleterre Angleterre 2-0 Serbie Serbie
Andorre Andorre 0-1 Albanie Albanie
Irlande Irlande 2-0 Portugal Portugal
Finlande Finlande 0-1 Malte Malte
Luxembourg Luxembourg 0-2 Allemagne Allemagne
Gibraltar Gibraltar 1-2 Montenegro Montenegro
Croatie Croatie 3-1 Iles Féroë Iles Féroë
Pologne Pologne 1-1 Pays-Bas Pays-Bas
Slovaquie Slovaquie 1-0 Irlande du Nord Irlande du Nord
Kazakhstan Kazakhstan 15/11 Belgique Belgique
Georgie Georgie 15/11 Espagne Espagne
Chypre Chypre 15/11 Autriche Autriche
Liechtenstein Liechtenstein 15/11 Pays de Galles Pays de Galles
Turquie Turquie 15/11 Bulgarie Bulgarie
Slovénie Slovénie 15/11 Kosovo Kosovo
Suisse Suisse 15/11 Suède Suède
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 15/11 Roumanie Roumanie
Danemark Danemark 15/11 Biélorussie Biélorussie
Grèce Grèce 15/11 Ecosse Ecosse
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved