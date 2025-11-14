Anthony Moris fait suer l'Allemagne, un troisième qualifié européen connu : le résumé de la soirée

Les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 se sont poursuivies ce soir. Petit tour d'horizon aux quatre coins de l'Europe.

L'une des affiches de la soirée se déroulait à quelques jets de pierre de la frontière belge, avec le déplacement de l'Allemagne au Luxembourg. Comme de coutume, Anthony Moris et Laurent Jans étaient titulaires côté luxembourgeois.

Les locaux ont livré un match très méritant. Anthony Moris a dû sortir quelques arrêts de grande classe pour garder le 0-0 jusqu'à la mi-temps, mais l'Allemagne a aussi souffert, se faisant même par moment dominer par son hôte. La Mannschaft a attendu la reprise pour frapper.

C'est sur une action fulgurante de Leroy Sané sur la gauche que les Allemands ont ouvert le score, avec Nick Woltemade pour faire sauter le verrou. L'attaquant de Newcastle s'est même offert un doublé à 20 minutes du terme pour sécuriser la victoire 0-2 des siens.

🇩🇪 | Contrôle orienté parfait de Leroy Sané ➡️ centre dans la foulée ➡️ Nick Woltemade conclut. 😮‍💨✨ #LUXGER #WCQ pic.twitter.com/b8D4J1WGZ2 — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) November 14, 2025

Encore pas mal d'indécision

L'Allemagne a été bien inspirée de s'imposer, puisque dans le même temps, la Slovaquie a vaincu l'Irlande du Nord 1-0 pour rester co-leader du groupe. Lundi, Allemands et Slovaques se disputeront la qualification directe pour la Coupe du Monde.

Autre grande nation du football européen contestée, les Pays-Bas ont été menés en Pologne. Servi par Robert Lewandowski, Jakub Kaminski a ouvert le score juste avant la mi-temps. Mais les Oranje ont répliqué via Memphis Depay, le meilleur buteur de leur histoire, dès le début de la deuxième mi-temps. 1-1, score final, le partage permet aux Néerlandais de garder trois points d'avance sur leur adversaire du soir, mais pas encore d'assurer leur présence au Mondial. Pour cela, il faudra gagner contre la Lituanie lundi.

La Croatie a en revanche validé sa qualification. Pourtant, ce sont bien les Îles Féroé qui ont ouvert le score à la surprise générale, avant que les Croates ne renversent la situation grâce à Joško Gvardiol, Petar Musa et Nikola Vlašić pour rejoindre la France et l'Angleterre parmi les équipes européennes qualifiées.