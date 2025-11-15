Deux grandes premières forcées pour Rudi Garcia : "Il est irremplaçable"

L'entraîneur national Rudi Garcia ne cache pas l'importance de Kevin De Bruyne pour les Diables Rouges. Mais l'équipe devra terminer le travail sans lui à Astana, une première.

Après le 6-0 à Bruxelles, Rudi Garcia ne se retrouvera pas face au même T1 kazakh. Il ne veut pas être considéré comme l'homme responsable du départ d'Ali Aliev. "L'ancien sélectionneur kazakh a surtout été victime des matchs à domicile contre le pays de Galles et la Macédoine du Nord", explique-t-il au Laatste Nieuws.

"Ils ont perdu contre le pays de Galles, mais ils auraient gagné ce match neuf fois sur dix. Ensuite, ils ont fait match nul en Macédoine du Nord. C'est loin d'être un résultat anodin, il faut être prêt pour prendre des points là-bas. Ils jouent maintenant de manière plus verticale. Je ne sais pas si ce sera un avantage ou un inconvénient", poursuit-il.

Gagner sans les leaders du groupe

Notre sélectionneur veut se concentrer sur son équipe : "Beaucoup de choses sont entre nos mains. Nous avons de grands joueurs dans notre équipe. J'attends de mes garçons les mêmes ingrédients qui ont été présents tout au long de la qualification. C'est en tout cas notre objectif de prendre les trois points ici, ce qui nous qualifierait pour la Coupe du Monde".

Mais les Diables devront composer sans Thibaut Courtois, Zeno Debast, Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku. "Nous avons déjà gagné sans Romelu et Thibaut. Nous jouons maintenant pour la première fois sans Kevin et Zeno (les deux joueurs ont débuté tous les matchs depuis l'arrivée de Garcia, Debast ne manquant pas une minute). Kevin est un joueur de classe mondiale, il est irremplaçable. Aucun autre Kevin De Bruyne ne joue sur cette planète, mais nous avons donc déjà réussi sans Romelu et Thibaut dans le passé".





Rudi Garcia ne veut pas trouver d'excuses, pas plus qu'au moment d'évoquer le terrain synthétique d'Astana : "Les synthétiques, c'est sûr que ce n’est pas le même football, sur les rebonds par exemple. Mais depuis vingt ans, tous les jeunes joueurs évoluent sur des synthétiques. Ce n'est pas plus dangereux. Le problème, c’est de passer d’un terrain synthétique à un terrain en herbe. Mais nous sommes préparés".