La défense en difficulté, Doku brille malgré tout : les cotes des Diables à Astana

Il y a eu du bon et du moins bon côté belge à Astana, où le résultat ne peut pas faire oublier que Jérémy Doku a encore été brillant. La défense, par contre, a coulé.

Sels (4,5)

Son statut de n°2 doit-il être remis en question ? Grossière erreur sur le 1-0, quelques sorties approximatives, il n'est déjà plus le gardien qui survolait la Premier League la saison passée.

Seys (5,5)

Un match mi-figue mi-raisin, avec pas mal d'apport offensif mais, en première période, des boulevards dans son dos.

Theate (4,5)

La seconde période aura été assez tranquille pour lui mais la première était très compliquée, avec une erreur directe sur le but du Kazakhstan.

De Winter (4,5)

S'il n'a pas fait d'erreur aussi évidente que Theate, il a bien moins respiré le calme balle au pied et, surtout, défend systématiquement en reculant. Mis en difficulté contre des attaquants franchement pas issus du top absolu.





Castagne (7)

Meilleur Diable en première période, et ce même si son flanc était souvent battu par l'excellent Kenzhebek, il aurait pu donner l'un ou l'autre assist ou marquer. Il sera finalement à l'assist, et très joliment, sur le 1-1.

Onana (7)

L'impact nécessaire au fil du match après quelques instants de flottement, une carte jaune un peu précoce mais qui ne l'a pas gêné. En seconde période, surtout, il a dominé l'entrejeu et donne le pré-assist.

Raskin (6)

Beaucoup de volume de course, quelques fautes utiles, un gros raté, un tacle plein de rage en fin de match pour arrêter un contre. Un match pas forcément très bon, mais très correct.

Vanaken (7,5)

Assez discret en première période, il a passé la seconde en deuxième période : de très bons ballons, une superbe vision du jeu. Et bien sûr, ce but : quel apport dans la boîte par rapport aux autres 9 (vrais ou faux) alignés ce soir !

Doku (8)

Et dire qu'il n'a pas été décisif - mais ce n'est, cette fois, clairement pas sa faute. Un match étincelant de la part de Jerre, qui a amené le danger et des fautes (le carton rouge vient de lui) de la première à la dernière minute.

De Ketelaere (5)

Il s'est procuré une occasion presque tout seul et... c'est tout. Un match qui n'a pas fait sa publicité à ce poste de faux 9 ; heureusement pour lui, il a montré qu'il pouvait y faire bien mieux.

Trossard (5,5)

Très actif, il a alterné le bon et le brouillon, mais c'est déjà bien mieux qu'il y a quelques mois, quand il ratait systématiquement tout sous le maillot des Diables. Malheureusement pas de geste décisif dans le dernier tiers.