Les Diables doivent s'en méfier...et Bruges aussi : Dastan Satpaev, l'enfant prodige qui a déjà séduit Chelsea

Le Kazakhstan aura fort à faire pour faire oublier la défaite 6-0 concédée à l'aller contre la Belgique. La sélection comptera notamment sur Dastan Satpaev, 17 ans seulement.

Au Lotto Park, Thibaut Courtois n'avait pas franchement eu l'occasion de s'illustrer. Si les Kazakhs ont tenu le coup jusqu'à la 40e minute avant d'en prendre six dans le buffet, les visiteurs avaient bien peu menacé notre arrière-garde, se contentant de se replier pour laisser le moins d'espace possible.

Monté au jeu à la mi-temps, Dastan Satpaev n'avait pas vécu un match facile. Il pourrait être appelé à avoir plus d'importance cette après-midi. C'est qu'au pays, le garçon, qui n'a fêté ses 17 ans qu'en août dernier, est considéré comme une future star du football européen.

Formé depuis ses huit ans dans l'académie du Kairat Almaty, Satpaev s'est immédiatement révélé comme un diamant brut. Doté du sens du but, l'attaquant est loin de se contenter d'attendre le ballon dans le rectangle. Son mètre 76 l'oblige à faire valoir d'autres qualités, comme sa frappe hors-rectangle, sa vitesse ou son intelligence de jeu.

Chelsea flaire le bon coup

Un cocktail détonnant pour un si jeune talent. Chelsea a d'ailleurs mis le grapin dessus dès cet été. Les Blues ont dépensé un peu plus de deux millions d'euros pour s'assurer que Satpaev les rejoindra à l'issue de la saison.





Depuis l'annonce du transfert, Dastan Satpaev a encore progressé : il en est à 14 buts et 7 assists en 26 matchs de championnat kazakh et a marqué lors des cinq dernières rencontres. Il gagne également en expérience grâce à ses titularisations en Ligue des Champions face à des équipes du calibre du Real Madrid, de l'Inter Milan ou du Sporting Portugal, avant de défier le Club de Bruges au mois de janvier. Et ce, après avoir déjà inscrit trois buts lors des tours préliminaires pour s'offrir ces affiches de rêve. Assurément un nom à surveiller dès cette après-midi.