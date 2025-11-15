"Peut-être qu'on ne les a pas bien analysés" : les mots forts de Jérémy Doku à Astana

Les Diables ont tout tenté pour arracher la qualification pour la Coupe du Monde à Astana mais sont tombés sur un mur (jaune). Jérémy Doku s'est démené sur le côté gauche, il regrette la physionomie de la rencontre.

Le déplacement à Astana devait être synonyme de fête, de qualification pour la Coupe du Monde. Les Diables en repartent finalement en grimaçant. Non, ils n'ont pas concédé leur première défaite dans une phase de qualification depuis 2015, mais le partage a un goût de (beaucoup) trop peu face à une équipe battue 6-0 à l'aller.

Au micro de VTM, Jérémy Doku a avoué sa surprise : "Quand on pense qu'ils vont jouer avec des longs ballons, ils jouent avec des combinaisons courtes. C'était un tout autre match que le précédent contre le Kazakhstan".

Notre hôte nous a pris en défaut dès le début du match. Les mots de Doku ne sont pas anodins : "Peut-être qu'on ne les a pas bien analysés. Mais finalement, si on marque nos occasions, on gagne".

Un manque de réussite ? Oui, mais pas seulement

Le joueur de Manchester City est apparu assez frustré, notamment lorsque l'absence d'une bonne partie des cadres (Courtois, De Bruyne, Lukaku) a été évoquée : "Il faut que les gens arrêtent de parler de leur absence. Si on a besoin d'eux pour gagner ce genre de matchs, on ne peut rien aller faire à la Coupe du monde. On doit tout simplement gagner ce genre de matchs, même en déplacement et même sur un terrain synthétique".





A titre personnel, Jérémy Doku n'a pas grand chose à se reprocher. Ceinturé par deux ou trois adversaires, il n'a cessé de provoquer : "Je savais que ce serait le cas. Je l'avais déjà senti à ma première touche de balle. C'est un compliment pour moi, même si ce n'est pas amusant et que c'est douloureux". Son travail de sape aurait pu payer en fin de match, mais personne n'a exploité ses centres.