Qui pour remplacer Courtois ? Garcia a tranché : "Le seul choix logique"
Plusieurs interrogations subsistent quant au onze des Diables Rouges au Kazakhstan. Rudi Garcia n'a pas voulu dévoiler l'identité de son gardien, mais son choix est fait.

En l'absence de Thibaut Courtois, Matz Sels et Senne Lammens se disputeront une place de titulaire dans les buts des Diables Rouges à Astana. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Rudi Garcia a laissé planer le doute.

"Ce n'était pas un choix difficile, mais je vais garder l'information pour moi pour le moment. Je ne veux pas donner trop d'indices au Kazakhstan", s'est justifié notre sélectionneur.

Lammens, le futur des Diables...ou déjà le présent ?

Lors de la dernière absence de Courtois, en juin dernier, c'est Sels qui avait pris place dans les buts. Le gardien de Nottingham Forest est d'une régularité à toute épreuve, il a d'ailleurs été élu meilleur portier de Premier League la saison dernière, à égalité avec David Raya (Arsenal). Mais dans son dos, Senne Lammens pousse : il a pris le pouvoir à Manchester United et symbolise l'après-Courtois en sélection.

Mais comme le rapporte Het Laatste Nieuws, il faudra encore un peu attendre pour le voir ses débuts chez les Diables. Nos confrères confirment que c'est bien Matz Sels qui sera titulaire cette après-midi.

Un choix que valide Johan Boskamp : "Senne Lammens n'a joué que cinq matches à Manchester United alors que Matz Sels excelle depuis deux ans à Nottingham Forest. Je n'ai rien contre Lammens, mais pour moi, Sels est le seul choix logique".

Suis Kazakhstan - Belgique en live sur Walfoot.be à partir de 15:00.

Belgique
Kazakhstan

