Seys et Vanaken titulaires ? La composition probable des Diables à Astana

Les Diables Rouges défient le Kazakhstan cette après-midi. Quel onze de base Rudi Garcia nous réservera-t-il ?

L'absence des cadres que sont Thibaut Courtois, Zeno Debast, Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku bouscule évidemment les plans de notre sélectionneur, sans compter la blessure longue durée de Malick Fofana et la suspension de Thomas Meunier.

Mais il y a une qualification à aller chercher, dans des conditions qui seront moins favorables que lors du 6-0 infligé aux Kazakhs à Anderlecht il y a deux mois. Au but, Garcia fera déjà face à un choix important entre la stabilité de Matz Sels (encore élu meilleur gardien de Premier League la saison dernière, ex aequo avec David Raya) et Senne Lammens, qui fait du très bon boulot à Manchester United comme gardien numéro un.

Nouvelle chance pour Koni De Winter ?

En l'absence de Thomas Meunier, Timothy Castagne devrait débuter à droite, même s'il a récemment perdu sa place de titulaire à Fulham. Côté gauche, Maxim De Cuyper ressent quelques douleurs, Joaquin Seys pourrait en profiter. Au coeur de la défense, la blessure de Zeno Debast rebat les cartes. Koni De Winter et Brandon Mechele se battront pour une place aux côtés d'Arthur Theate, les dernières titularisations du premier cité avec l'AC Milan pourraient l'aider à prendre le dessus sur le Brugeois.

Dans l'entrejeu, Rudi Garcia a le choix des armes avec Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Amadou Onana et Hans Vanaken. Capitaine confirmé, Tielemans a été cité comme titulaire par notre sélectionneur, mais quelques doutes sont apparus à la suite du dernier entraînement. Plusieurs changements devraient être opérés entre les deux matchs, de quoi voir Nicolas Raskin être plutôt lancé lors du match de lundi à Sclessin ?





Pour remplaçer Kevin De Bruyne, Hans Vanaken a encore rappelé sa grande forme en Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Le voir installé comme meneur de jeu permettrait à Garcia de potentiellement remettre Charles De Ketelaere comme faux neuf, une animation qui avait très bien fonctionné à l'aller, également synonyme de beau duel entre Leandro Trossard et Alexis Saelemaekers sur le côté droit. A gauche, Jérémy Doku devrait à nouveau être le fer de lance de notre attaque.

Le onze probable : Sels ; Castagne, De Winter, Theate, Seys ; Onana, Tielemans, Vanaken ; Trossard, De Ketelaere, Doku

Banc : Lammens, Vandevoordt, Mechele, Ngoy, Seys, Vanhoutte, Raskin, Witsel, Lukebakio, Saelemaekers, Openda, Vermant.