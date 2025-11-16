L'Italie à 99,99% en barrages, Brian Riemer dos au mur : le point sur les qualifications en Europe

Dans les jours à venir, tout sera décidé concernant les qualifications pour la Coupe du Monde 2026, du moins les tickets directs. Plusieurs grandes nations n'ont pas droit à l'erreur.

Brian Riemer et le Danemark risquent gros

Ce samedi, le Danemark a connu une énorme désillusion à domicile face à la Biélorussie, concédant un partage particulièrement décevant (2-2). L'équipe de Brian Riemer peut se réjouir que dans le même temps, la Grèce, déjà éliminée, ait eu un sursaut d'orgueil et battu l'Ecosse (3-2).

Désormais, c'est simple : lors du dernier match du Danemark, en Ecosse, il faudra ne pas perdre. Une défaite, et c'est l'adversaire qui ira directement aux USA tandis que les Danois devront passer par les barrages. Une finale, tout simplement !

L'Italie passera par les barrages, l'Allemagne peut toujours glisser

Il n'y a pas lieu de faire semblant d'y croire : l'Italie, qui reçoit la Norvège aujourd'hui soir, ne peut pas aller chercher la première place. Il faudrait l'emporter 9-0, et cela n'arrivera pas. La Squadra Azzurra devra donc se contenter des barrages, et la Norvège ira au Mondial.





Et en barrages, il y a toujours une possibilité que l'Italie retrouve... l'Allemagne. Après cinq matchs, la Mannschaft est au coude-à-coude avec la Slovaquie, qu'elle reçoit lors de son dernier match, demain à 20h45. Et si l'Allemagne perdait ? On a vu plus fou - surtout quand on se rappelle du 2-0 subi à Bratislava...

Finale entre l'Autriche et la Bosnie-Herzégovine

C'est peut-être, sans faire de bruit, LE match à regarder ce mardi à 20h45 : l'Autriche reçoit la Bosnie-Herzégovine, si les Bosniens s'imposent à Vienne, ils enverront l'Autriche en barrages et leur chiperont leur ticket direct pour le Mondial. La Roumanie est hors-course.

Dans les groupes K et L, tout est décidé : l'Angleterre et la Croatie iront à la Coupe du Monde, l'Albanie et la Tchéquie en barrages. C'est presque le cas dans le groupe G, car il n'y a aucune chance à part purement mathématique que la Pologne dépasse les Pays-Bas en cas de large victoire à Malte (il faudrait que les Oranje s'inclinent tout aussi largement à la maison contre la Lituanie).

Même scénario pour l'Espagne : il faudrait que la Roja s'incline très, très largement à la maison contre la Turquie pour ne pas se qualifier. Impossible, tout simplement : les champions d'Europe sont à la Coupe du Monde, ils ne peuvent juste pas encore le dire officiellement.

Roberto Martinez et le Portugal sous tension, l'Ukraine n'a pas le choix

La défaite du Portugal en Irlande amène énormément de stress sur les épaules de la Seleçao, privée de Cristiano Ronaldo pour son dernier match - qu'il ne faudra pas prendre par-dessus la jambe. En effet, le Portugal serait inspiré de battre l'Arménie pour éviter tout stress.

Le calcul est simple : une victoire face au dernier du groupe, que le Portugal avait été battre 0-5 à Erevan, et Roberto Martinez est au Mondial. Un partage et il faudra espérer que la Hongrie ne batte pas largement l'Irlande. Une défaite... peut-on vraiment l'imaginer ?

Enfin, dans le groupe de la France, c'est pour la place en barrage qu'il y a encore du suspens. Qui de l'Ukraine ou de l'Islande finira deuxième ? Ce soir, 18h, les deux équipes s'affrontent, et l'Ukraine doit gagner pour dépasser les Vikings. Un match à suivre.