Noa Lang n'est pas content de sa situation : vers une sortie précipitée à Naples ?

Arrivé l'été passé au Napoli, Noa Lang n'est pas encore parvenu à s'imposer chez les champions d'Italie. L'ex-Brugeois n'entre pas vraiment dans les plans d'Antonio Conte et serait très frustré de sa situation.

La Gazzetta dello Sport est ainsi très claire : Noa Lang serait "en périphérie des plans" d'Antonio Conte. Le célèbre journal aux pages roses pointe également les récentes déclarations du sélectionneur des Pays-Bas, Ronald Koeman, qui a clairement laissé entendre que Lang était frustré par son manque de temps de jeu à Naples.

Pire : Koeman a même déclaré que Noa Lang serait mécontent d'avoir passé "un mois à s'entraîner sans ballon". Si la Gazzetta précise que ce ne soit pas tout à fait exact, une chose est claire : Lang n'est pas content de la méthode Conte.

Coupe du Monde en danger pour Noa Lang ?

Et visiblement, l'entraîneur du Napoli le lui rend bien, car depuis le début de la saison, Noa Lang n'a été titularisé qu'une fois. Il accumule actuellement 223 minutes en 11 matchs de championnat. Après la défaite contre le PSV Eindhoven, son ex-club, l'ex-Brugeois aurait laissé éclater sa frustration.

L'été passé, Noa Lang était arrivé contre 25 millions d'euros mais on s'attendait à ce qu'il joue un rôle de joker de luxe. Cependant, son temps de jeu est encore inférieur à ce qu'il espérait, en raison surtout de la volonté de Conte de ne pas jouer avec trois attaquants mais avec quatre milieux de terrain.

La presse italienne n'écarte donc pas un départ (en prêt) dès cet hiver, car Lang a un objectif clair : la Coupe du Monde 2026. Non-repris en octobre, l'international néerlandais (14 caps) n'a plus joué une minute avec les Oranje depuis le mois de juin dernier...