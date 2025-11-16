Sans Cristiano Ronaldo, Roberto Martinez assure : le Portugal arrache sa qualification avec un carton

Sans Cristiano Ronaldo, Roberto Martinez assure : le Portugal arrache sa qualification avec un carton

Sans Cristiano Ronaldo, le Portugal a écrasé l'Arménie 9-1 à Porto. Une victoire qui offre à la Seleção son billet pour la Coupe du monde 2026.

Cristiano Ronaldo n’était pas là, mais son absence n’a pas freiné le Portugal, bien au contraire. Sans leur star suspendue, les Lusitaniens ont livré un récital offensif à Porto.

Dans ce contexte, deux hommes ont pris les commandes : Bruno Fernandes, impressionnant de maturité, et Joao Neves, toujours inspiré. Les deux ont signé un triplé lors du match.

L’Arménie a réussi à semer un court moment de doute en égalisant grâce à Eduard Spersian. La réaction a été immédiate, puissante, et l’adversaire n’a plus revu le jour (9-1, oui ça fait super mal).

Une troisième participation pour Martinez

Vega, Gonçalo Ramos et Conceição ont ajouté leur nom au tableau des buteurs. Roberto Martinez a pu compter sur tous ses autres joueurs offensifs. L'ancien sélectionneur de la Belgique participera à sa troisième Coupe du monde.

Cette victoire permet au Portugal de valider son billet pour la Coupe du monde 2026 et de finir premier de son groupe, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

