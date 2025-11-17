En Italie, les excuses ne suffisent plus : humiliée, la Squadra Azzurra est au bord de l'implosion

En Italie, les excuses ne suffisent plus : humiliée, la Squadra Azzurra est au bord de l'implosion
Photo: © photonews

Humiliée par la Norvège, l'Italie devra passer par les barrages pour disputer la Coupe du monde 2026, des barrages qu'elle avait perdus avant les Mondiaux 2018 et 2022.

L’Italie devait s’imposer avec neuf buts d’écart contre la Norvège pour prendre la première place du groupe et se qualifier directement pour la Coupe du monde 2026. Au lieu de cela, la Squadra Azzurra a été humiliée par l’équipe d’Erling Haaland : 1-4.

Une nouvelle grande déception pour les Transalpins, qui espèrent participer à leur premier Mondial depuis 2014. En Italie, c’est la soupe à la grimace, et le sélectionneur Gennaro Gattuso n’avait rien d’autre que des excuses à présenter.

"Je tiens à présenter mes excuses à nos supporters. C’est un résultat difficile à encaisser. C’est dommage, car après une très bonne première mi-temps, digne d’une vraie équipe, la grande déception est venue en seconde période. Maintenant, on panse nos plaies et on félicite la Norvège", a-t-il déclaré au micro de RaiSport.

Les excuses ne suffisent plus en Italie

Des excuses loin d’être suffisantes en Italie. La sélection devra donc une nouvelle fois passer par les barrages, qui lui sont maudits ces dernières années, puisqu’elle y avait été éliminée par la Suède avant la Coupe du monde 2018, et par la Macédoine du Nord avant la Coupe du monde 2022.

Depuis ce dimanche, les supporters réclament une réforme globale de la sélection et un grand changement dans les mentalités. En attendant, tout le pays espère que l’Italie ne manquera pas une troisième Coupe du monde consécutive.

