Le Marbella FC fait le point sur la nouvelle blessure de Zinho Vanheusden

Suite à la nouvelle blessure de Zinho Vanheusden, son équipe, le Marbella FC, a pris la parole le concernant ce lundi après-midi.

"Après les examens réalisés ce lundi sur Zinho Vanheusden par un spécialiste en Belgique, en coordination avec le staff médical du Marbella Fútbol Club, le joueur souffre d’une grave blessure au genou gauche," confirme la formation espagnole.

Avant d'ajouter : "Il devra passer de nouveaux examens dans les prochains jours dans son pays natal afin d’en déterminer l’étendue exacte."

Il est difficile d'estimer combien de temps, il sera encore absent. Mais une chose est certaine : un retour n'est pas prévu pour tout de suite.

Le défenseur central s'est blessé lors d'un match entre le Marbella FC et l'AD Alcorcón. Il a été contraint de quitter la pelouse blessé à la 58e minute de jeu.

Une descente aux enfers…

Depuis le début d'exercice, il a pris part à un total de sept rencontres de championnat. Le Marbella FC évolue pour rappel dans le troisième échelon du football espagnol.