Les premiers doutes remontent au mois de juin : la position de Rudi Garcia est déjà fragilisée



Rudi Garcia n'en est qu'à son dixième match avec les Diables Rouges, mais les doutes autour de lui sont bien là. Notre sélectionneur aurait déjà été remis en question en interne, bien qu'un départ avant la Coupe du Monde ne soit évidemment pas d'actualité.

En cette période où le groupe est à la recherche de certitudes en vue de la Coupe du Monde, l'agitation est grande. Le contraste avec les premiers mois est réél. Le ton convivial, l'humour et les tentatives de parler néerlandais lors des conférences de presse ont peu à peu disparu.

Cela ne semble pas lié aux médias, bien que Garcia ait parfois ressenti quelques piques en provenance du nord du pays. Les critiques viendraient de l'intérieur. Tant parmi les joueurs que dans les hautes sphères de la fédération, il y aurait des doutes sur son approche, sans même que cela ne soit lié au partage concédé au Kazakhstan. Les déclarations de Jérémy Doku sur la capacité analytique du staff n'ont pas aidé à calmer la situation.

Dès le deuxième rassemblement, des signaux négatifs ont atteint Vincent Mannaert. Certains joueurs trouvaient la vision de Garcia démodée et tactiquement trop limitée, ce qui a rappelé à certains la période sous Marc Wilmots. Mannaert a atténué ces critiques, mais aurait lui-même exprimé des doutes.

Les derniers rescapés de la génération dorée toujours aussi importants

Les résultats décevants contre la Macédoine du Nord et le Kazakhstan ne font que renforcer ces questionnements. La qualification est à portée de main contre le Liechtenstein, mais les Diables Rouges terminent leur campagne avec plus d'incertitudes que de certitudes, à peine sept mois avant la Coupe du Monde. Un changement d'entraîneur soudain n'est pas dans les cartons, mais continuer aveuglément sans ajustements n'est pas non plus une évidence.

Voir Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne revenir en forme, maintenir Thibaut Courtois au sommet de son art et mettre Jeremy Doku dans les meilleures conditions sont les leviers sur lesquels nous devons nous appuyer. Si ces pièces du puzzle s'emboîtent, l'été peut encore être radieux. Et le sourire de Garcia pourrait peut-être revenir.

