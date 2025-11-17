Une soirée décisive : le point complet sur les équipes européennes qualifiées pour le Mondial 2026 ce lundi

Plusieurs sélections européennes disputaient leur dernier match de qualifications pour le Mondial 2026 ce lundi soir. Faisons le point sur les résultats de la soirée.

Malte-Pologne

Les Polonais se sont fait peur face à Malte, mais décrochent finalement la victoire sur le score de 2-3. Après avoir mené au score deux fois, la Pologne s’est à chaque fois fait recoller au score avant de finalement planter un troisième but grâce à Piotr Zieliński. À noter que c’est l’ex-Unioniste Teddy Teuma qui a planté le but maltais du deux buts partout sur penalty. Les Polonais terminent deuxième du groupe G et devront passer par les barrages. Malte n'ira sans surprise pas au Mondial tout comme la Lituanie.

Pays-Bas - Lituanie

Les Néerlandais ont de leur côté validé leur billet pour le Mondial 2026 en terminant premiers du groupe G devant les Polonais. Nos voisins se sont facilement imposés grâce à des buts de Tijjani Reijnders 16', Cody Gakpo 58' (P), Xavi Simons 60' et Donyell Malen 62'.

Tchéquie - Gibraltar

La République tchèque n’a fait qu’une bouchée de Gibraltar. Le pays s’est imposé sur le score de 6-0. Pour se qualifier, les Tchèques devront passer par les barrages. Ils terminent deuxièmes de leur groupe derrière la Croatie.

Monténégro - Croatie

Les Croates n’ont pas eu si simple que cela de leur côté face au Monténégro. Menés 2-0 à la 17', la Croatie a finalement renversé la situation via Ivan Perišić 37' (P), Kristijan Jakić 72' et Nikola Vlašić 87'.

Allemagne - Slovaquie

Les Allemands devaient s’imposer contre les Slovaques pour valider leur qualification pour la Coupe du Monde 2026. Chose qu’ils ont parfaitement faite. En effet, ils n'ont pas fait les choses à moitié puisqu’ils se sont imposés 6-0. Les buteurs sont Nick Woltemade 18', Serge Gnabry 29', Leroy Sané 36' et 41', Ridle Baku 67' et Assan Ouédraogo 79'. Les Slovaques passeront par les barrages.

Irlande du Nord - Luxembourg

L’Irlande du Nord s’est imposée sur le plus petit écart face au Luxembourg (1-0). Les deux équipes étaient déjà assurées de ne pas aller au Mondial. Le Luxembourg termine les phases de qualification avec aucun point…