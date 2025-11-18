Le retour tant attendu en Équipe de France ? Zinédine Zidane pourrait tout changer

Un retour de Karim Benzema en Equipe de France ? C'est le rêve de beaucoup de Français, surtout avec la probable arrivée de Zidane à la tête de la sélection.

Depuis son arrivée en Arabie saoudite, Karim Benzema mène une vie différente, mais il n’a pas coupé le lien avec le football français. Dans un entretien accordé au journal AS il a répondu à plusieurs questions sur l'Équipe de France.

Avant d’évoquer son passé en sélection, Benzema a été interrogé sur Zinédine Zidane. Le joueur n’a pas tourné autour du pot : "Pour moi, Zidane est le numéro un". Sous les ordres de Zidane, Benzema a remporté trois Ligues des champions de suite au Real Madrid.

Un retour avec Zidane ?

Ensuite, la question d’un éventuel retour en équipe nationale est arrivée. L’attaquant n’a pas voulu se lancer dans de grandes annonces. Il a préféré répondre simplement : "On ne sait jamais".

Une réponse qui laisse place à toutes les possibilités. Les deux hommes ont une relation très spéciale et pour Benzema, Zidane est comme un grand frère.

Si un retour devait arriver un jour, ce serait seulement après la Coupe du monde 2026. À ce moment-là, Benzema aura 38 ans.