Que se passe-t-il si les Diables Rouges ne gagnent pas ? Les différents scénarios

Muzamel Rahmat
| Commentaire
La Belgique joue sa qualification ce soir : victoire, nul ou défaite, chaque scénario peut tout changer.

Au lieu d’assurer la qualification au Kazakhstan, les Diables Rouges sont revenus avec un 1-1 décevant face à une équipe très mal classée à la FIFA. La presse européenne n’a pas manqué de pointer du doigt leur prestation.

La Belgique doit terminer le travail à Sclessin, face au Liechtenstein. Sur le papier, l’adversaire est extrêmement abordable. Avec 15 points, les Diables sont premiers de leur groupe, mais la Macédoine du Nord et le Pays de Galles restent proches avec 13 points chacun.

Les différents scénarios

Un succès ce soir réglerait tout : les Diables seraient officiellement qualifiés pour la Coupe du monde 2026. La situation deviendrait plus floue en cas de nul (très peu de chance), car elle dépendrait du duel entre Gallois et Macédoniens.

Le pire scénario serait une défaite. Dans ce cas, il faudrait un match nul entre le pays de Galles et la Macédoine du Nord. Une victoire de l’un ou l’autre pourrait faire glisser la Belgique derrière au classement.

Si les Diables ne terminent pas premiers, ils devront passer par les barrages, un chemin beaucoup plus risqué pour décrocher leur billet.

Commentaire
Suis Belgique - Liechtenstein en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.

