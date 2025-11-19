La date de l'arrivée de Zinedine Zidane à la tête de l'Equipe de France déjà connue ?

La date de l'arrivée de Zinedine Zidane à la tête de l'Equipe de France déjà connue ?
Photo: © photonews
Le changement à la tête de l'Equipe de France, ce n'est pas maintenant, mais bientôt. C'est un secret de polichinelle : Zinedine Zidane succédera à Didier Deschamps.

Après 14 ans, le règne de Didier Deschamps en tant que sélectionneur de l'Equipe de France va prendre fin en 2026. Arrivé à la tête des Bleus en 2012, l'ancien capitaine de l'équipe nationale présente un palmarès impressionnant, avec bien sûr en point d'orgue la Coupe du Monde 2018 mais aussi une finale d'Euro en 2016 et de Coupe du Monde en 2022.

Et qui lui succédera ? Le suspens n'est pas vraiment de mise. Sauf énorme surprise, c'est en effet Zinedine Zidane, libre depuis 2021 et son départ du Real Madrid, qui remplacera Deschamps au terme de son mandat. 

Zidane annoncé après le Mondial ? 

Reste à savoir quand cette passation de pouvoir très attendue, et qu'on croyait déjà au programme bien plus tôt (après la Coupe du Monde 2022 ou l'Euro 2024, notamment), sera annoncée. Et le quotidien français Le Parisien croit le savoir.

D'après Le Parisien, c'est en effet après la Coupe du Monde 2026 que l'annonce sera faite, afin que le groupe français puisse vivre sereinement la compétition. 

Certains détails restent également encore à déterminer entre les deux parties, précise le quotidien, mais cela ne fait aucun doute : après la Coupe du Monde, l'ère Zidane succèdera à l'ère Deschamps en Equipe de France.

France

WC Qualification (Europe)

 Journée 10
Hongrie Hongrie 2-3 Irlande Irlande
Portugal Portugal 9-1 Arménie Arménie
Ukraine Ukraine 2-0 Islande Islande
Serbie Serbie 2-1 Lettonie Lettonie
Albanie Albanie 0-2 Angleterre Angleterre
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1-3 France France
Israël Israël 4-1 Moldavie Moldavie
Italie Italie 1-4 Norvège Norvège
Allemagne Allemagne 6-0 Slovaquie Slovaquie
Malte Malte 2-3 Pologne Pologne
Montenegro Montenegro 2-3 Croatie Croatie
République tchèque République tchèque 6-0 Gibraltar Gibraltar
Irlande du Nord Irlande du Nord 1-0 Luxembourg Luxembourg
Pays-Bas Pays-Bas 4-0 Lituanie Lituanie
Bulgarie Bulgarie 2-1 Georgie Georgie
Biélorussie Biélorussie 0-0 Grèce Grèce
Pays de Galles Pays de Galles 7-1 Macédoine Macédoine
Ecosse Ecosse 4-2 Danemark Danemark
Belgique Belgique 7-0 Liechtenstein Liechtenstein
Espagne Espagne 2-2 Turquie Turquie
Autriche Autriche 1-1 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Suède Suède 1-1 Slovénie Slovénie
Roumanie Roumanie 7-1 Saint-Marin Saint-Marin
Kosovo Kosovo 1-1 Suisse Suisse
