Rudi Garcia en danger ? Deux anciens Diables Rouges exigent des réponses

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Rudi Garcia en danger ? Deux anciens Diables Rouges exigent des réponses
Critiqué après le partage au Kazakhstan, Rudi Garcia est sous pression malgré la qualification. Le silence de l'Union Belge pose problème selon certains consultants.

La soirée d’Astana a laissé des traces. Le partage contre le Kazakhstan, alors qu’une victoire suffisait pour se qualifier plus tôt, a refroidi l’ambiance autour des Diables. Le 7-0 contre le Liechtenstein n’a pas suffi à calmer la tension.

Les critiques sont nombreuses, surtout du côté flamand. On reproche à Garcia un manque de jeu, de clarté et d’autorité. La presse francophone est un peu moins dure, mais l’avis général reste le même : Garcia n’a pas convaincu.

Deux anciens Diables Rouges ont pris la parole. Marc Degryse et Gert Verheyen, consultants pour VTM, ne comprennent pas le silence de la Fédération. Pour eux, l’Union belge doit cesser d’esquiver le débat.

Pourquoi ce silence ?

"Ils devraient se prononcer. Ont-ils confiance en Garcia ou non ?" a lancé Degryse, agacé par l’absence totale de réaction de Vincent Mannaert et Peter Willems. Selon lui, ce silence alimente encore plus la confusion.

Lire aussi… Un beau moment de communion : quand Rudi Garcia tient sa promesse au milieu du vestiaire après la qualif'

Verheyen demande une position franche. "Si la Fédération estime que Garcia n'est pas l'homme de la situation, elle doit être prête à choisir quelqu'un d'autre. Si vous pensez que Garcia est l'homme de la situation, vous devez le soutenir."

