"Ils sont autant Belges que Congolais" : huit anciens Diablotins en RDC ? Sébastien Desabre donne les raisons

La République démocratique du Congo s'est qualifiée pour le barrage intercontinental de la Coupe du monde avec huit joueurs ayant représenté la Belgique chez les jeunes. Comment expliquer ce phénomène ? Le sélectionneur de la RDC, Sébastien Desabre, se confie.

Lors de cette trêve internationale de novembre, la République démocratique du Congo s'est qualifiée pour le barrage intercontinental de la Coupe du monde 2026 en éliminant successivement le Cameroun et le Nigéria.

La RDC n'a donc plus qu'une marche à franchir pour rejoindre le Mondial nord-américain et devra terminer dans les deux premières places d'un mini-tournoi regroupant six nations de cinq continents, dont elle est tête de série, pour décrocher officiellement son billet.

La campagne congolaise est particulièrement suivie en Belgique, puisque huit joueurs ayant porté les couleurs noir-jaune-rouge chez les jeunes ont aujourd'hui fait le choix de représenter la République démocratique du Congo chez les adultes.

Pourquoi autant de binationaux ont choisi le Congo ?

Sélectionneur de la RDC depuis 2022, le Français Sébastien Desabre s'est exprimé sur les choix des joueurs binationaux au micro du Nieuwsblad. "Nous discutons avec les jeunes joueurs, nous leur présentons notre mode de fonctionnement et notre potentiel. Une partie de mon rôle consiste à assurer le renouvellement de l'effectif", a-t-il déclaré.



"Contre le Nigéria, trois joueurs de vingt ans étaient sur le terrain, et c'est satisfaisant. Sur le banc, il y avait encore des jeunes binationaux comme Matthieu Epolo, Mario Stroeykens et Ngal'ayel Mukau. Il est normal qu'ils aient des doutes, car ils sont autant Belges que Congolais."

"Il ne faut pas leur mettre de la pression. Quand ils viennent ici, nous demandons seulement une motivation, une discipline et un engagement sans faille. Qu'ils jouent avec leur cœur pour le Congo. La force de notre équipe réside dans la cohésion, nous n'avons ni egos ni stars à gérer", a conclu Sébastien Desabre.