Les matchs des Diables à la Coupe du monde pendant la nuit chez nous ? Plusieurs scénarios possibles

La Belgique est qualifiée pour la Coupe du monde 2026, qui se déroulera l'été prochain en Amérique du Nord. Les Diables pourraient jouer leurs matchs pendant qu'il fera nuit chez nous.

Grâce à sa victoire attendue mais convaincante face au Liechtenstein, la Belgique est officiellement qualifiée pour la Coupe du monde 2026. Tous les regards, désormais, sont tournés vers le tirage au sort.

Il aura lieu le 5 décembre prochain au Kennedy Center de Washington (18 h). Il sera attentivement suivi pour connaître les futurs adversaires des Diables, mais aussi pour savoir à quelle heure et avec quel décalage horaire la Belgique évoluera.

Les matchs des Diables en pleine nuit belge ?

À l’exception des derniers matchs de poule, la FIFA a confirmé qu’aucun ne se jouerait simultanément. Cinq tranches horaires ont donc été prévues et, si elles n’ont pas encore été officiellement confirmées par la FIFA, elles devraient ressembler à : 19h00, 22h00, 1h00, 4h00 et 7h00 (heure belge).

Une chose est certaine : une équipe ne changera pas de fuseau horaire durant la phase de poules. Il est donc avantageux pour les Diables d’être tirés dans une poule qui se disputera sur la côte Est des États-Unis.

Dans ce cas, il y aurait de fortes chances que les matchs de la Belgique se déroulent en soirée chez nous (19h00 ou 22h00), donc en pleine journée américaine. Si les Diables se retrouvent sur la côte Ouest, il y a de fortes chances que les rencontres se jouent pendant la nuit belge.